Savićević napokon otkrio kome je i zašto dobacio 'P..... ga, purgeru'

Dejan Savićević, slavni crnogorski nogometaš, otkrio je u razgovoru za Sport Klub okolnosti koje su dovele do njegova verbalnog sukoba s jednim navijačem u Zagrebu uoči utakmice između Hrvatske i SR Jugoslavije 9. listopada 1999. godine.

Dvije su se reprezentacije tog dana sastale u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo u Belgiji i Nizozemskoj, a do incidenta je došlo uoči utakmice dok je Savićević ispred hotela davao intervju.

- Davao sam izjavu i čujem stalno netko dobacuje uvrede. U jednom trenutku mi je bila puna glava psovki i prozivki. Okrenuo sam se i vidio čovjeka od metar šezdeset, sedamdeset. Nosio je dres sa šahovnicom, crnu jaknu i donji dio nekakve trenirke. Nije imao dva zuba u glavi. I tada sam izgovorio onu psovku - prisjetio se Savićević i dodao:

- Nisam ponosan na te riječi, naravno. Ne bih volio da me pamte po tome - kazao je i otkrio da je imao obećanje redatelja da te riječi nikada neće biti objavljene:

- Zamolio sam ga da to izreže, a on mi je kazao "naravno, Dejo". Želudac mi se okrenuo kada sam nekoliko mjeseci kasnije vidio snimku. Možete zamisliti što sam mu izgovorio - zaključio je prisjećanje Savićević na video koji je do danas na YouTubeu skupio preko 700 tisuća pregleda,

