Kada je grom udario pedeset metara od nas donijeli smo odluku zbog koje i danas teško spavam

Uvjereni smo da u našoj zemlji, ali i puno šire, ne postoji nitko tko na spomen Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) ne osjeti neizmjerno divljenje, zahvalnost i sreću što takva udruga postoji. I to već 76 godina. Članovi i članice njezinih 25 stanica po cijeloj Hrvatskoj požrtvovno su, ljudski, uvijek tu kada u planinama, ali i drugdje ako zatreba, nešto pođe po zlu. Ma što god vam se dogodilo, na kojoj god bili visini, kakvi god bili vremenski uvjeti – oni će do vas stići. Nerijetko pritom izlažući pogibelji i vlastite živote. Možemo slobodno reći – HGSS je jedna od tek nekoliko organizacija, ako ne i jedina, u koju svaki naš građanin i svaka naša građanka imaju najveće i najdublje povjerenje. Takva sigurnost u to da postoji netko stručan, a iznad svega human i požrtvovan je dar. I kako su oni odani svojoj misiji spašavanja života, tako smo i mi, poznavali ih osobno ili ne, odani njima.