Hrana koja 'uništava' rak? Ugledni onkolog otkrio 5 namirnica koje su najgori neprijatelj opake bolesti

Rak ostaje jedan od vodećih zdravstvenih izazova u svijetu, no odluke koje donosimo vezane za životni stil, a osobito za prehranu, mogu značajno utjecati na smanjenje rizika od ove opake bolesti. Prevencija raka ne svodi se na jednu "supernamirnicu", naglasio je dr. André Goy, voditelj onkologije u John Theurer Cancer Centeru u New Jerseyju. Umjesto toga, važni su cjelokupni obrasci prehrane koji smanjuju upale, pomažu u održavanju zdrave tjelesne težine i ograničavaju izloženost kancerogenim tvarima. "Unatoč tome, znanost dosljedno ukazuje na prehranu koja je pretežno biljnog podrijetla i bogata vlaknima", rekao je Goy za New York Post.

Jedna od najvažnijih skupina namirnica u borbi protiv raka je bobičasto voće. Četiri najpopularnije vrste, a to su borovnice, jagode, maline i kupine, posjeduju snažna antikancerogena svojstva. Prema dr. Goyu, ovo voće prepuno je antocijanina, pigmenata s jakim antioksidativnim djelovanjem koji im daju karakterističnu boju. Istraživanja sugeriraju da fitokemikalije iz bobičastog voća mogu smanjiti oštećenje DNK, ublažiti kronične upale u tijelu te podržati stanične mehanizme popravka, što ih čini ključnim saveznikom u očuvanju zdravlja.

Rajčice, bilo da ih jedete sirove s malo soli ili ukuhane u umak za tjesteninu, također su iznimno korisne. Ovo voće primarni je prehrambeni izvor likopena, snažnog karotenoidnog antioksidansa koji se u nekoliko studija povezuje sa smanjenim rizikom od raka prostate. Dr. Goy ističe zanimljiv podatak da su čak i kuhane rajčice vrlo korisne, što znači da se njihova zaštitna svojstva ne gube termičkom obradom, već se, naprotiv, likopen u tom obliku lakše apsorbira u organizmu.

Cjelovite žitarice nude brojne mogućnosti i svaka od njih donosi dobrobiti u borbi protiv raka. Bilo da se radi o zobi, smeđoj riži, kvinoji ili tostu od cjelovitog pšeničnog brašna, ove žitarice osiguravaju prehrambena vlakna. Vlakna poboljšavaju zdravlje crijevnog mikrobioma, smanjuju rizik od raka debelog crijeva te pomažu u regulaciji metabolizma i tjelesne težine. "Vlakna su jedan od prehrambenih čimbenika čija je uloga u prevenciji raka najdosljednije potvrđena u znanstvenim istraživanjima", dodao je dr. Goy.

Moćno povrće iz porodice kupusnjača

Najčešće povrće iz porodice kupusnjača, poznate kao Brassica, uključuje brokulu, cvjetaču, prokulice, kupus, kelj i rikolu, ali u tu skupinu spadaju i repa, rotkvice, bok choy te raštika, nudeći širok izbor za sve koji paze na zdravlje. Ovo povrće bogato je vlaknima, vitaminima, antioksidansima i glukozinolatima. Kada se nasjeckaju ili lagano skuhaju, glukozinolati se pretvaraju u biološki aktivne spojeve poput sulforafana. "Laboratorijska i translacijska istraživanja sugeriraju da sulforafan može pomoći u detoksikaciji kancerogenih tvari, smanjiti oksidativni stres i podržati mehanizme zaštite DNK", objasnio je liječnik.

Nezaobilazni češnjak i luk

Ako koristite češnjak ili luk za pripremu jela s rajčicama ili kupusnjačama, važno je znati da i ove namirnice iz porodice lukova imaju preventivna svojstva. Češnjak i luk oslobađaju organosumporne spojeve kada se zgnječe ili nasjeckaju, a upravo ti spojevi zaslužni su za njihov karakterističan miris i okus. "Eksperimentalni podaci pokazuju da ovi spojevi mogu inhibirati rast tumorskih stanica, podržati putove detoksikacije i povezuju se s nižim stopama raka probavnog sustava", rekao je dr. Goy.

Na kraju, dr. Goy naglašava da bi se potrošači trebali osjećati osnaženo činjenicom da biologija s vremenom odgovara na promjene u načinu života. "Paziti na vrstu hrane nije toliko komplicirano kao što se misli", istaknuo je, napominjući da postoje stotine tisuća biljaka koje možemo jesti. Također je dodao da je prehrana samo jedan dio slagalice, uz adekvatan san, tjelesnu aktivnost i redovite preglede, kao i smanjenje unosa alkohola te izbjegavanje duhana.