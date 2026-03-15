Trump: 'Mogli bismo napasti Harg još nekoliko puta, čisto iz zabave'; Iran zaprijetio: 'Ubit ćemo Netanyahua'

*Identificirani američki poginuli američki vojnici

*Dvadeset osoba uhićeno je na sjeverozapadu Irana zbog pokušaja suradnje s Izraelom

*Sirene se oglasile u Bahreinu

*Iranska vojska zaprijetila je da će ubiti izraelskog premijera Benjamina Netanyahua

10:28 – Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi je rekao da je iranski vrhovni vođa živ, unatoč ranijim izvješćima i nagađanjima da je možda ubijen u napadima SAD-a i Izraela. Dodao je da su, prema njegovim informacijama, i drugi visoki dužnosnici države živi te da „svi obavljaju svoje dužnosti“, dok Iran upravlja situacijom tijekom sukoba, piše skynews.

10:25 – Nakon dana proturječnih poruka iz Bijele kuće o tome koliko dugo će se nastaviti rat protiv Irana, Trump je ustvrdio da su američki napadi "potpuno razorili" veći dio otoka Harg. Za NBC je izjavio kako bi njegova vojska mogla pogoditi tu lokaciju "još nekoliko puta čisto iz zabave".

9:42 – Iran je optužio Izrael da stoji iza napada na civile u arapskim zemljama, prenosi državna medijska agencija Fars News. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da Iran nije ciljao civilna ili stambena područja, te da su u napadima možda korišteni dronovi američke proizvodnje, no nije iznio dokaze za tu tvrdnju, navodi Fars News. Araghchi je dodao da je Iran spreman osnovati istražni odbor zajedno sa susjednim zemljama kako bi se rasvijetlili napadi.

9:09 – Iranska vojska zaprijetila je da će ubiti izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, izvještavaju državni mediji, prenosi BBC. Iranska poluslužbena novinska agencija Mehr navodi i da će IRGC, Iranski korpus čuvara islamske revolucije, "nastaviti ga progoniti i ubiti silom”.

8:05 – Donald Trump je izjavio da nije sigurno je li novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei uopće živ nakon američko-izraelskih napada. U razgovoru za NBC News, Trump je rekao da nema potvrde o njegovu stanju. "Ne znam je li uopće živ. Zasad ga nitko nije uspio pokazati. Čujem da nije živ, a ako jest, trebao bi učiniti nešto vrlo pametno za svoju zemlju - predati se. Neki misle da je živ, ali vrlo teško ranjen", rekao je Trump.

7:52 – Sirene su se oglasile u Bahreinu uoči napada, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili o raketnom napadu, pozivajući stanovnike da se sklone na sigurna mjesta. Ministarstvo obrane Saudijske Arabije priopćilo je da su njihovi sustavi presreli i uništili 10 dronova iznad glavnog grada Rijada i istočne regije Saudijske Arabije, javlja AP.

7:50 – Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da se nada kako će Kina, Francuska, Japan, Južna Koreja i Ujedinjeno Kraljevstvo poslati ratne brodove kako bi tjesnac "prestao biti prijetnja" zbog Irana.

7:30 – Američko ministarstvo obrane objavilo je fotografije svih šest članova posade koji su poginuli kada se njihov zrakoplov za dopunu gorivom u zraku, Boeing KC-135, srušio u zapadnom Iraku u četvrtak.

7:00 – Dvadeset osoba uhićeno je na sjeverozapadu Irana zbog pokušaja suradnje s Izraelom, izvijestila je novinska agencija Tasnim, pozivajući se na izjavu tužiteljstva pokrajine Zapadni Azerbajdžan. Optuženi su za slanje podataka o lokaciji iranske vojne i sigurnosne imovine Izraelu. Izrael je pokrenuo novu fazu napada na Iran, ciljajući sigurnosne kontrolne točke na temelju dojava doušnika na terenu, rekao je prošli tjedan Reutersu izvor upoznat s izraelskom vojnom strategijom.