FOTO Naša pjevačica doživjela je najveći debakl u karijeri, jedva joj je itko došao na koncert

Glazbenica Nika Turković objavila je novu pjesmu "Samo ljubili", a koja je ujedno i najava njezina trećeg studijskog albuma. Naime, prošle godine, krajem prosinca domaća javnost raspisala se o njezinu nastupu u Križevcima u sklopu Adventa. Dok je pjevačica bila na pozornici i odrađivala koncert, ispred nje bilo je prazno, odnosno slušala ju je samo jedna osoba, što je izazvalo podsmijehe na društvenim mrežama. Neki su se čak zapitali je li to u pitanju bila generalna proba, no ipak se ispostavilo kako je bila riječ o pravom koncertu. Nakon toga oglasila se i sama pjevačica te je rekla kako je ondje bila osamdeset ljudi koji su stajali podalje od pozornice. "Nisam htjela ništa komentirati za blagdane jer sam generalno naučila da šutim, ali malo mi je dosta da nasilnici (a najviše online heroji) pobjeđuju, a svi mi pristojni jedemo go**a. Pa hajmo. J****a, svakome se dogodi loš dan", započela je izrevoltirana Turković na Instagram storyju te nastavila: "I da je bila jedna svirali bismo samo za nju. Ipak, tko je bio, zna, i to je jedino bitno. Naravno, žao nam je što ih nije došlo više, ali to je tako, idemo dalje, prestanite se uzbuđivati oko toga", napisala je mlada pjevačica koja godinama gradi karijeru. Osim toga, naposljetku je zahvalila Križevcima na nastupu na Adventu.

"Moj bend i ja smo se odradili s guštom, ali nećemo se praviti da nam se u životu možda neće dogoditi još neki Križevci. I ne vidim zašto bi se itko toga sramio? Takav je put i malih (i velikih) izvođača i ja poštujem ama baš svaku osobu iz publike na tom putu. SVAKU", dodala je. Video sa spomenutog koncerta pogledajte u nastavku.

Podsjetimo, već više od dvije godina ova glazbenica u ljubavnom je odnosu s glazbenikom iz Pančeva Zoranom Zarubicom, inače bubnjarom indie rock grupe Buč Kesidi. Iako je časopis Story 2023. godine objavio njihove fotografije kako se usred bijela dana ljube u centru Zagreba, oni nisu imali hrabrosti potvrditi romansu, vjerojatno ne vjerujući u potpunosti u svoju ljubav. A skrivali su se sve donedavno... – Nisam zaljubljena, ne znam odakle ste to čuli – tvrdila je Nika za Story na upit novinara, iako su već tada bili u posjedu fotografija njihovih strastvenih poljubaca. Dvije godine kasnije na društvenim je mrežama podijelila jedan njihov romantični trenutak, čime je potvrdila da više ne namjeravaju skivati svoju ljubav. Uz crno-bijelu fotografiju na kojoj se ljube, dodala je i pjesmu Manu Chaoa prigodnog naziva 'Me gustas tu', što u prijevodu sa španjolskog znači "sviđaš mi se".

Kantautorica je njihovu vezu potvrdila tek u svibnju prošle godine kada je prvi put objavila njihovu zajedničku fotografiju, na kojoj Zoranu nije sakrila lice. Inače, uz Zarubicu, grupu Buč Kesidi čini još Luka Racić. Mnogi pamte kad su krajem 2023. rasprodali čak sedam koncerata u zagrebačkom klubu Sax, nakon što su ranije iste godine imali i veliki koncert na Šalati. U travnju ove godine ponovno su svirali u Zagrebu, a ulaznice za taj koncert rasprodane su u samo 15 minuta. Nedavno su najavili i prvi koncert u Areni Zagreb, koji će održati 24. siječnja 2026. godine. Nika je ranije bila u javno eksponiranoj vezi i s glazbenikom Matijom Cvekom, a koji je danas u braku i ima kćerkicu.