VIDEO Kuda si krenuo? Pogledajte što je napravio vozač u Zagrebu

"Plavi ulazi u kontra smjer, crni ga vraća, plavi ne odustaje", opis je videa objavljenog na popularnoj Facebook stranici Prometne zgode i nezgode. Na snimci se vidi kako vozač plavog automobila ulazi u jednosmjernu ulicu u suprotnom smjeru. U tom trenutku iz pravog smjera dolazi vozač crnog automobila pa se prvi počinje vraćati unatrag kako bi mu omogućio. No, nakon što mu je napravio prostor i drugi vozač prošao, nastavio je što je započeo i opet u ulicu ušao u krivom smjeru.

"Ista stvar kod nas na Trnju ,neki dan sam imao sličnu situaciju i frajera isto tjeram u rikverc i samo pojačavam gas i stanem točno kod znaka koji upozorava na zabranjeni smjer te mu rukom kroz prozor pokažem na znak ,a on veli "pa dobro ok, nisam vidio" ...poanta je ta da vozači uopće ne gledaju znakove i voze k'o muhe bez glave ,a da ne spominjemo koliko ih ni ne zna značenje pojedinih znakova", "Barem tri su još parkirana u kontra smjeru, znači da tamo svaki dan tako voze", "Sve dok jednog dana kakvih desetak metara iza znaka ne iskoči patuljak u plavom i počne pisati papiriće. I najednom će se svi sjetiti što taj znak znači i kako ući u ulicu s druge strane", neki su od komentara koje je objava sakupila.