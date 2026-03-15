FOTO Potresni prizori rata kojem se ne nazire kraj: Bliski istok u plamenu

Iranska revolucionarna garda (IRGC) obećala je da će ubiti izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, prema državnoj novinskoj agenciji IRNA. “Ako je kriminalni cionistički premijer još uvijek živ, nastavit ćemo ga progoniti i ubit ćemo ga”, navodi se u izjavi IRGC-a, prenosi AP.
Optuženi su za slanje podataka o lokaciji iranske vojne i sigurnosne imovine Izraelu. Izrael je pokrenuo novu fazu napada na Iran, ciljajući sigurnosne kontrolne točke na temelju dojava doušnika na terenu, rekao je prošli tjedan Reutersu izvor upoznat s izraelskom vojnom strategijom.