Tudor konačno objasnio odluku koja je mnoge ostavila u čudu: 'Opet bih učinio istu stvar'

Češki vratar Antonín Kinský proživio je uistinu stravičnu večer u Madridu, počinivši katastrofalne pogreške koje su Atleticu omogućile da u prvih petnaest minuta utakmice povede s 3:0. Igor Tudor reagirao je tako što je povukao Kinskog s terena i uveo Guglielma Vicarija prije dvadesete minute, no ono što je izazvalo pravu buru u javnosti bilo je njegovo odbijanje da prizna uplakanog vratara dok je ovaj napuštao travnjak. Bivši vratar Manchester Cityja i engleske reprezentacije, Joe Hart, ostao je "zapanjen" prikazanim nedostatkom ljudskog pristupa i vođenja igrača u osjetljivoj situaciji.

Osvrćući se na incident, Tudor je objasnio svoj potez, a njegove riječi prenosi Football London. "Kada donesete ovakvu odluku o zamjeni, uvijek gubite. Kada napravite tu izmjenu nakon petnaest minuta, trener gubi u oba slučaja. U prvom slučaju, zato što ste ga uveli pa svi govore 'zašto to radiš? Ubio si dečka'. Ako to ne učinite, riskirate primiti još jedan ili dva gola, pa sam donio odluku nakon razmišljanja i, da moram, ponovno bih učinio isto. Bio je to čin pomoći kako bih sačuvao dečka i sačuvao momčad."

Hrvatski trener bio je odlučan u tvrdnji da je njegova odluka da zadrži distancu dok je Kinský hodao prema klupi bila proračunat pokušaj da se spriječi eskalacija situacije. Kritičari su sugerirali da je "hladna" reakcija dodatno narušila samopouzdanje mladića, no Tudor tvrdi da su njih dvojica raščistili stvari iza zatvorenih vrata tijekom poluvremena, nakon što su se početne emocije slegle.

"Zašto mu nisam prišao i zagrlio ga? Zato što je možda bio ljut", dodao je Tudor. "Možda treneri rade neke stvari kako bi izbjegli takvu scenu i pogoršali situaciju. Ponekad je bolje ostati po strani, a zagrlili smo se na poluvremenu. Na poluvremenu smo razgovarali i ništa više, situacija se dogodila i tu je završila."

Posljedice poraza u Madridu dodatno su zakomplicirane velikom krizom s ozljedama uoči nedjeljnog gostovanja na Anfieldu, zbog čega bi Tottenham protiv Liverpoola mogao biti bez čak trinaestorice seniorskih igrača. Unatoč sve duljem popisu odsutnih, privremeni trener potiče svoju desetkovanu momčad da ostane prkosna, zaključivši: "Poruka je kako želim vidjeti ovu utakmicu u Liverpoolu, kao izazov i priliku, umjesto da odemo tamo i budemo žrtve jer nam nedostaju igrači."