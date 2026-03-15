Jeste li primijetili ovo? Emocija legende preplavila je društvene mreže, konačno je uspio

U vikendu koji je bio prvi pravi test za revolucionarne bolide 2026., 19-godišnji Andrea Kimi Antonelli ispisao je nove stranice povijesti Formule 1. Mladi Talijan u Mercedesu, nakon što je u subotu srušio rekord Sebastiana Vettela i postao najmlađi osvajač pole positiona u povijesti, danas je hladnokrvno odvezao utrku života i stigao do svoje prve pobjede u karijeri.

Postao je drugi najmlađi pobjednik u povijesti Formule, nakon četverostrukog svjetskog prvaka Nizozemca Maxa Verstappena, koji je svoju prvu pobjedu s Red Bullom ostvario kao 18-godišnjak 2016. godine. Dok je Antonelli slavio svoj zvjezdani trenutak, Mercedes je imao dvostruki razlog za zadovoljstvo. George Russell osigurao je drugo mjesto, donijevši Srebrnim strijelama dominantnu 1-2 pobjedu koja ih je lansirala na vrh poretka konstruktora. No možda i najemotivniji trenutak dana dogodio se na trećoj stepenici pobjedničkog postolja. Lewis Hamilton napokon je ostvario svoj prvi podij u Ferrarijevu crvenom kombinezonu.

Utrka je bila pravi test izdržljivosti, a mnogi ga nisu položili. Pouzdanost se pokazala kao najveći neprijatelj timova, a kaos je počeo i prije nego što su se ugasila crvena svjetla. Oba vozača McLarena, Lando Norris i Oscar Piastri, kao i Alex Albon te Gabriel Bortoleto, nisu uspjeli ni startati utrku zbog tehničkih kvarova na gridu. Njihova parkirana vozila bila su sumoran podsjetnik na ogroman inženjerski izazov koji predstavljaju nove pogonske jedinice i sustavi aktivne aerodinamike. U konačnici je samo 15 bolida završilo utrku, što je statistika koja podsjeća na neka davna, mehanički mnogo krhkija vremena Formule 1.

Staza u Šangaju, sa svojom jedinstvenom konfiguracijom, dodatno je naglasila probleme timova. Njezin dizajn oduvijek je bio tehnički izazov, no ove godine bio je nemilosrdan. Dugi, "beskrajni" zavoji poput prvog i trinaestog stvarali su golem pritisak na prednju lijevu gumu. Istovremeno, dugačke zone kočenja bile su presudne za maksimalnu regeneraciju energije, koja prema novim pravilima može dosegnuti i do devet megadžula po krugu. U toj tehničkoj slagalici najlošije se snašao Red Bull. U prvoj sezoni partnerstva s Fordom njihov je bolid patio od kroničnog podupravljanja. Austrijska momčad bila je daleko od vrha, a njihovi problemi s tempom i očuvanjem guma signalizirali su da bi ova sezona mogla biti jedna od najtežih za njih u posljednjem desetljeću.

Nakon četverogodišnje pauze zbog pandemije Formula 1 vratila se u Kinu s novom snagom. Ugovor koji osigurava održavanje utrke do 2030. godine potvrđuje da je Šangaj postao stabilan i nezaobilazan dio kalendara. Ogromna baza obožavatelja, za koju se procjenjuje da premašuje 150 milijuna, pokazala je svoju strast rasprodavši ulaznice u samo nekoliko minuta. Iako Kini nedostaje duboko ukorijenjena trkaća tradicija kakvu ima Europa, prizori navijača u ručno izrađenoj opremi svojih omiljenih timova svjedoče o rastućoj vezi između sporta i jedne od najmnogoljudnijih zemalja na svijetu.