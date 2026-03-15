Četrdeset i dva dana su prošla otkako je Hajdaš Dončić proglasio državni udar, a Jadranka Kosor ratno stanje. Još se ne vide tenkovi na ulicama. Ali sve to jednako se pričinjava i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji iz dana u dan prijeti Hrvatskoj novim superoružjem. Prikačio je na MiG-29 vojske Srbije dvije kineske rakete i od tada stalno "zadirkuje" RH, premijera Andreja Plenkovića i HV. Riječ je o hipersoničnim kineskim projektilima koji su ofenzivno oružje i služe za napad na važne zemaljske ciljeve na udaljenostima od 250 do 400 kilometara. Pet puta su brže od brzine zvuka i naš HV im sada ne može parirati, jedino može ispaliti tamo preko nešto za odmazdu. Ne samo zato što HV još nije nabavio PZO sustav srednjeg ili velikog dometa nego i zato što postoji samo nekoliko sustava koji uopće mogu i presresti takav projektil.
Sramotan je taj apsurd da Vučić više pridonosi jačanju HV-a od Milanovića
Kineske hipersonične rakete kojima prijeti Srbija ofenzivno su oružje za koje HV treba 'protulijek'. Možemo li ga kupiti od Izraela, izravno, Zoki je tu nevažan
Milanović je ekstremni ljevičar koji mrzi sve koji su protiv Rusije i Kine
Dobro je što u posljednje vrijeme sve više novinara prosvjeduje protiv nepromišljene Milanovićeve politike. Kada god može sprječava opremanje HV-a. Protiv je NATO-a, protiv EU-a, protiv Ukrajine, protiv svih hrvatskih institucija. Pa do kada?
Ljudi, progledajte konačno i vidite što je Milanović napravio u životu i kakve je gluposti napravio. Da pojasnim, kad je bio premijer Hrvatske vlade, Milanović je zaustavio gradnju Pelješkog mosta i rekao da se neće graditi Peljaški most, nego da će se graditi autocestu preko Bosne. Da je kojim slučajem ta autocesta bila izgrađena preko tog područja sada bi nas Bosanske vlasti mogle ucjenjivati na svakom uglu. Još jedna od niza velikih gluposti je bila kad se usprotivio izgradnji plinskog terminala na Krku koji nam sada toliko dobro znači. Kad je bio premijer skoro svi ministri su mu bili Srpske nacionalnosti, u veleposlanstvima je zapošljavao ljude Srpske nacionalnosti. Sjetite se afere hrvatske veleposlanice u CG koja je radila za Srpsku i Rusku tajnu službu. Samo da napomenem veleposlanica Ivana Sutlić Perić je nakon te afere otisla u Srbiju i dan danas zivi u Srbiji a sin joj je srpski oficir, muž joj je Srbin koji zivi u Srbiji. Dakle, to je samo jedna u nizu i nizu gluposti koje je Milanović radio protiv Hrvatske države.