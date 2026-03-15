Sramotan je taj apsurd da Vučić više pridonosi jačanju HV-a od Milanovića

Četrdeset i dva dana su prošla otkako je Hajdaš Dončić proglasio državni udar, a Jadranka Kosor ratno stanje. Još se ne vide tenkovi na ulicama. Ali sve to jednako se pričinjava i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji iz dana u dan prijeti Hrvatskoj novim superoružjem. Prikačio je na MiG-29 vojske Srbije dvije kineske rakete i od tada stalno "zadirkuje" RH, premijera Andreja Plenkovića i HV. Riječ je o hipersoničnim kineskim projektilima koji su ofenzivno oružje i služe za napad na važne zemaljske ciljeve na udaljenostima od 250 do 400 kilometara. Pet puta su brže od brzine zvuka i naš HV im sada ne može parirati, jedino može ispaliti tamo preko nešto za odmazdu. Ne samo zato što HV još nije nabavio PZO sustav srednjeg ili velikog dometa nego i zato što postoji samo nekoliko sustava koji uopće mogu i presresti takav projektil.