S dolaskom toplijih dana mnogi vozači s nestrpljenjem iščekuju 15. travnja, datum koji službeno označava kraj obveze korištenja zimske opreme na hrvatskim cestama. Ta obveza, koju propisuje Ministarstvo unutarnjih poslova, na snazi je svake godine od petnaestog studenog i odnosi se na točno definirane zimske dionice javnih cesta. Riječ je o mreži koja obuhvaća gotovo 840 kilometara autocesta te više od 1.860 kilometara državnih i županijskih cesta, prvenstveno u kontinentalnom dijelu zemlje te gorskim područjima, gdje su snijeg i led najčešća pojava. Važno je naglasiti da se u navedenom razdoblju na tim prometnicama zimska oprema mora koristiti bez obzira na vremenske prilike, što znači da je obvezna čak i ako je kolnik potpuno suh i bez snijega.

Kada se skidaju zimske gume? Jedan datum je ključan, ali oprez: kazna od 130 eura vreba i nakon njega

Kako bi se zadovoljili propisi, pod zimskom opremom za osobna vozila do tri i pol tone podrazumijevaju se dvije mogućnosti. Prva i preporučljivija opcija jest korištenje četiri zimske gume, koje nose oznake M+S, M.S., M&S ili simbol snježne pahuljice s tri planinska vrha (3PMSF). Druga, zakonski dopuštena alternativa, jest posjedovanje četiri ljetne gume čija dubina profila ne smije biti manja od četiri milimetra, ali uz obavezno posjedovanje lanaca za snijeg u vozilu. Lanci moraju biti spremni za postavljanje na pogonske kotače u slučaju potrebe, odnosno kada se naiđe na dionicu prekrivenu snijegom ili ledom. Izuzetak od ovih pravila odnosi se jedino na vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.

Međutim, ključno pitanje koje muči mnoge vozače jest prestaje li svaka opasnost i zakonska obveza točno 15. travnja. Odgovor je negativan, a upravo u tome leži zamka koja može dovesti do neugodnosti i sankcija. Naime, Zakon o sigurnosti prometa na cestama definira pojam "zimskih uvjeta", koji nastupaju svaki put kada je kolnik prekriven snijegom ili kada na njemu ima poledice. U takvim okolnostima, neovisno o datumu u kalendaru, zimska oprema postaje obvezna na svim cestama u Republici Hrvatskoj, a ne samo na prethodno definiranim zimskim dionicama. To znači da vas snježna mećava krajem travnja u Lici ili Gorskom kotaru može dovesti u prekršaj ako ste na vozilo već montirali ljetne gume, a u prtljažniku nemate lance.

Policijski službenici imaju ovlast zaustaviti i kazniti svakog vozača koji ne poštuje ove propise. Kazna za vozača koji upravlja vozilom bez propisane zimske opreme u trenucima kada je ona obvezna iznosi 130 eura. No, to nije sve. Ako policajac procijeni da vozilo ugrožava sigurnost prometa, može narediti vozaču da odmah prekine vožnju sve dok ne osigura adekvatnu opremu. U slučaju nepoštivanja naredbe, vozilo se može isključiti iz prometa, a vozaču se privremeno oduzimaju registarske pločice. Kazne su još drastičnije za pravne osobe i obrtnike koji dopuste da njihovo vozilo sudjeluje u prometu bez zimske opreme, a kreću se u rasponu od 660 do čak 1.990 eura. Cjelovit popis pravila i dionica dostupan je na stranicama Hrvatskog autokluba.

Iako zakon postavlja jasne okvire, stručnjaci savjetuju da se pri zamjeni guma ne vodite isključivo kalendarom, već stvarnim vremenskim uvjetima. Zlatno pravilo vulkanizera i sigurnosnih stručnjaka jest takozvano "pravilo sedam stupnjeva Celzija". Prema njemu, ljetne gume pokazuju znatno bolje performanse kada se prosječne dnevne temperature stabilno popnu iznad 7 °C. Zimske gume, zbog svoje mekše smjese, na vrućem asfaltu se brže troše, produžuju zaustavni put i slabije prianjaju, što ih čini nesigurnijima i neisplativijima za vožnju tijekom proljeća i ljeta. Stoga, ako živite u planinskim krajevima ili planirate putovanje kroz njih, nije naodmet pričekati sa zamjenom sve do kraja travnja ili početka svibnja.

Pravila o zimskoj opremi značajno se razlikuju diljem Europe. Hrvatska, sa svojim fiksnim datumskim razdobljem na određenim cestama, slična je susjednim zemljama poput Slovenije te Bosne i Hercegovine, koje također imaju strogo definirane periode. S druge strane, u državama kao što su Njemačka i Austrija, obveza je situacijska, što znači da zimske gume postaju obvezne tek kada na cesti zavladaju zimski uvjeti. Ipak, u tim je zemljama važno znati da u slučaju nesreće na ljetnim gumama po snijegu osiguravajuća društva mogu odbiti isplatu odštete. Nasuprot tome, postoje i zemlje poput Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske ili Poljske, koje zakonski uopće ne propisuju obveznu zimsku opremu, već se oslanjaju na preporuke i odgovornost vozača.

Uz promjenu guma, vozače u proljeće čeka još jedna zakonska izmjena. Obveza vožnje s upaljenim dnevnim ili kratkim svjetlima tijekom dana, koja započinje 1. studenog, završava ranije od obveze zimske opreme, odnosno posljednjeg dana ožujka. Od 1. travnja do početka zimskog računanja vremena ta obveza za osobne automobile više ne vrijedi, no važno je upamtiti da za vozače mopeda i motocikala obveza upaljenih svjetala traje tijekom cijele godine.