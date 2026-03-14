Potres na glazbenoj sceni: Tragično preminuo član (64) legendarnog benda, obitelj moli za privatnost

Phil Campbell, velški gitarist i dugogodišnji član kultnog benda Motörhead, preminuo je u 64. godini života nakon teške bolesti. Vijest koja je potresla glazbenu scenu stigla je danas. Prema priopćenju njegovog benda Phil Campbell and the Bastard Sons, gitaristička ikona preminula u jedinici intenzivne njege poslije složene operacije. U nastavku prenosimo emotivnu objavu:

- S velikom tugom objavljujemo smrt našeg voljenog oca, Philipa Anthonyja Campbella, koji je mirno preminuo sinoć nakon duge i hrabre borbe u jedinici intenzivnog liječenja nakon kompleksne velike operacije. Phil je bio predan suprug, divan otac i ponosan i pun ljubavi djed, s milje poznat kao Bampi. Svi koji su ga poznavali duboko su ga voljeli i nedostajat će im neizmjerno. Njegovo nasljeđe, glazba i uspomene koje jestvorio s toliko ljudi živjet će zauvijek - stoji u objavi.

Da je Campbellovo zdravstveno stanje ozbiljno, postalo je jasno još u veljači kada je bend bio prisiljen otkazati turneje po Australiji i Europi zbog hitnih liječničkih savjeta. Iako detalji nisu bili poznati, bilo je očito da se radi o teškoj borbi. Obitelj je u priopćenju zamolila za poštivanje privatnosti u ovim nevjerojatno teškim trenucima dok se opraštaju od voljenog supruga, oca i djeda.

Philip Anthony Campbell, rođen u Walesu 1961., pridružio se Motörheadu 1984. i ostao ključan član punu 31 godinu, sve do smrti Lemmyja Kilmistera 2015. Svirao je na 16 studijskih albuma, od kultnog "Orgasmatrona" do posljednjeg "Bad Magic". Nakon odlaska gitarista "Würzela" 1995., Campbell je preuzeo ulogu jedinog gitarista, postavši zvučna okosnica benda u posljednja dva desetljeća.

Iako često u sjeni karizmatičnog Lemmyja, Campbell je bio istinski arhitekt zvuka benda. U jednom od kasnijih intervjua potvrdio je da je većina rifova Motörheada iz njegova doba potekla od njega. - Svi su čekali da ja krenem s nečim - izjavio je, otkrivajući ključni kreativni doprinos koji su mnogi previdjeli. Njegov sirovi stil definirao je kasniju eru benda, a nakon Lemmyjeve smrti nastavio je svirati sa svoja tri sina u grupi Phil Campbell and the Bastard Sons, objavivši i hvaljeni solo album "Old Lions Still Roar" 2019. godine.