Legenda Srbije: U moje vrijeme nije bilo mržnje, najljepše mi je bilo u Zagrebu i Splitu

Postojalo je vrijeme kada je nogomet bio više od igre. Vrijeme kada su tribine živjele za nedjelju, kada su se potezi prepričavali danima, a veliki igrači postajali junaci čitavih generacija. U tom vremenu, na travnjaku beogradske Marakane, tihim je autoritetom vladao Jovan Aćimović Kule. Bio je to nogometaš koji nije tražio reflektore. Nije bio sklon spektakularnim driblinzima pa da publiku podigne na noge jednim potezom. Njegova je veličina bila drukčija, suptilnija. Aćimović je bio mozak igre, nogometni arhitekt koji je znao gdje lopta treba stići prije nego što bi je itko drugi i primijetio.