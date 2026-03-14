U pet dana četiri islamistička napada povezana s Iranom, tri nakon Milanovićeve tvrdnje da u EU 'ne operiraju'

Četiri napada na židovsku zajednicu u srcu Europe zabilježena su u svega pet dana: prvo je prošli ponedjeljak rano ujutro podmetnut eksploziv ispred sinagoge u belgijskom gradu Liegeu, nakon toga su u srijedu napadnuti su židovski domovi u Grčkoj, potom je jučer rano ujutro podmetnut požar u sinagogi u Rotterdamu u Nizozemskoj, a jutros i eksploziv ispred židovske škole u Amsterdamu. Stradalih nema, no židovske zajednice u cijeloj Europi pod pojačanim su oprezom.



Za sva tri napada odgovornost je preuzela ista šijitska teroristička skupina, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya, (Harakat Ashab al-Kahf), povezana s Iranom. Tri najnovija napada uslijedila su u sljedeća tri dana dana nakon što je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović slavodobitno ustvrdio da „Iran u Europi teroristički ne djeluje, barem koliko on zna“. I još je sav europski terorizam pripisao sunitima. Zanemarujući sad ulični rječnik koji koristi u influenserske svrhe, Milanovićeva je izjava iz sigurnosnog aspekta teška blamaža. Došla je kao reakcija na upozorenje izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj Garyja Korena o potencijalnim opasnostima od špijunaže u Iranskom veleposlanstvu u Zagrebu.