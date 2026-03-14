Teroristi demantiraju predsjednika Hrvatske

U pet dana četiri islamistička napada povezana s Iranom, tri nakon Milanovićeve tvrdnje da u EU 'ne operiraju'

Autor
Valentina Wiesner
14.03.2026.
u 21:21

Sigurnost u sinagogama i židovskim institucijama u nizozemskoj prijestolnici pojačana je već nakon noćnog podmetanja požara u sinagogi u središtu Rotterdama, za što su uhapšena četiri osumnjičenika koji su već bili u blizini druge sinagoge. I ministar pravosuđa Nizozemske David van Weel nazvao je napad kukavičkim i nedvosmisleno osudio antisemitizam

Četiri napada na židovsku zajednicu u srcu Europe zabilježena su u svega pet dana: prvo je prošli ponedjeljak rano ujutro podmetnut eksploziv ispred sinagoge u belgijskom gradu Liegeu, nakon toga su u srijedu napadnuti su židovski domovi u Grčkoj, potom je jučer rano ujutro podmetnut požar u sinagogi u Rotterdamu u Nizozemskoj, a jutros i eksploziv ispred židovske škole u Amsterdamu. Stradalih nema, no židovske zajednice u cijeloj Europi pod pojačanim su oprezom. 

Za sva tri napada odgovornost je preuzela ista šijitska teroristička skupina, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya, (Harakat Ashab al-Kahf), povezana s Iranom. Tri  najnovija napada uslijedila su u sljedeća tri dana dana nakon što je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović slavodobitno ustvrdio da „Iran u Europi teroristički ne djeluje, barem koliko on zna“. I još je sav europski terorizam pripisao sunitima. Zanemarujući sad ulični rječnik koji koristi u influenserske svrhe, Milanovićeva je izjava iz sigurnosnog aspekta teška blamaža. Došla je kao reakcija na upozorenje izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj Garyja Korena o potencijalnim opasnostima od špijunaže u Iranskom veleposlanstvu u Zagrebu.

Komentara 4

Pogledaj Sve
PO
potrebi
21:51 14.03.2026.

Ludi Milojko je budala bio i ostao. Za ovo jugo leftardi navijaju. Terorizam, napadi, pokušaji ubijanja, ubijanje nedužnih po Europi, prije par dana SAD, nedavno u Australiji, a doma islamisti u mišjim rupama koliko ih Ameri i Izraelac rokaju pa isto bijednici ubijaju mornare na civilnim brodovima. Bagra kukavička.

PR
premijerno
21:51 14.03.2026.

Nisu javili Zhoranu ibn Ihvanovu, preko Rusa, da će išta poduzimati. Malo ga je sad zateklo..ali oporavut će se kao i nakon "građanskog rata" i Špičkovine i nastaviti lupetati. Naime, taktika poplave lupetanja pali kod njega

KA
kamen3
21:42 14.03.2026.

Ako admin dozvoli komentar !?!?!?! Milanovićevu izjavu su čekali svi islamski borci da krenu u napad na jaku i nedvojbeno neovisnu EU.Njima nije bitno što im ginu tisuće obitelji koje nisu nikog izazvale,nikog napale,žive u svojoj zemlji sa svojom tradicijom uz potporu i Eu čelnika.Njih je pozvao Milanović da krenu!!!

