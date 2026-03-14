REMI S ATALANTOM

Inter se poskliznuo, Modrićevom Milanu otvara se prilika za napad na vrh Serie A

CALCIO - Serie A - Inter - FC Internazionale vs Atalanta BC
Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
14.03.2026.
u 17:02

Nogometaši Intera i Atalante odigrali su bez pobjednika 1-1 u najzanimljivijoj utakmici 29. kola talijanske Serie A

Momčad iz Milana je povela u 26. minuti kada je Esposito provukao loptu ispod gostujućeg vratara Carnesecchija koji je trebao bolje reagirati u tom slučaju. Kako se bližio kraj utakmice tako je Atalanta postajala sve opasnija, a izjednačila je u 83. minuti.

Strijelac je bio Krstović, s tim da se dugo vremena pregledavalo je li Sulemana napravio prekršaj u napadu. U samoj završnici Krstović je čak mogao zabiti za preokret i slavlje gostiju koji su na kraju osvojili veliki bod.

Hrvatski nogometaš Petar Sučić počeo je ogled za Inter, ali je i zamijenjen u 46. minuti. Na drugoj strani Mario Pašalić je odigrao cijelu utakmicu za goste iz Bergama.

Vodeći Inter sada ima osam bodova više od Milana, ali i utakmicu više. Atalanta je ostala sedma na ljestvici.

Nedjeljni parovi 29. kola su Verona - Genoa, Pisa - Cagliari, Sassuolo - Bologna, Como - Roma i Lazio - Milan. Posljednja utakmica na rasporedu je u ponedjeljak, a igrat će Cremonese - Fiorentina.

Igor Tudor odbacio glasine: Ma to su gluposti, igrači su uz mene, vjeruju mi

Igor Tudor upozorio je u razgovoru za Sky da dolazak novog trenera u Tottenham ne može preko noći riješiti ogromne probleme s kojima se klub suočava. Pritisak na njega pojačao se nakon poraza 5:2 od Atlético Madrida u Ligi prvaka, a klub je pod njegovim vodstvom zabilježio četiri uzastopna poraza na početku mandata, kao i šest uzastopnih poraza u svim natjecanjima, što je klupski rekord. Spursi, koji su pali na 16. mjesto Premier lige, sad su samo bod iznad zone ispadanja.

