Sandra Perković prošla teške pripreme: Zima je bila hladna, a nisam imala dvoranu za trening

Sandra Perković u subotu kreće u lov na novi dijamant. Naime, u Birminghamu se održava drugi ovosezonski miting Dijamantne lige, prvi u kojem je na rasporedu ženski disk, disciplina u kojoj je Sandra peterostruka europska prvakinja, bivša olimpijska i svjetska prvakinja. Sandra je dosad šest puta osvajala ukupnu pobjedu u Dijamantnoj ligi. Više pobjeda od nje imaju samo Francuz Renaud Lavillenie u skoku s motkom te Amerikanac Christian Taylor u troskoku.

’Preživjela’ zimu bez ozljeda

- Dobro sam radila na pripremama. Dosta sam se umorila u teretani, ali i na bacalištu. Glavni ciljevi sezone bit će mi nastupi na Svjetskom prvenstvu u SAD-u te na Europskom prvenstvu u Münchenu. Fokusirali smo se i oslonili na taj dio sezone, međutim, ne dolazim nespremna u Birmingham na prvi miting Dijamantne lige. Bitno je da sam uspjela “preživjeti” zimu bez većih ozljeda. Uspjeli smo sanirati Ahilovu tetivu što mi je bila najveća boljka prošle sezone. Naporno smo radili, možda sam malo i umorna - rekla je Sandra.

U Birminghamu će biti jaka konkurencija u ženskom disku. Dolazi Amerikanka Valarie Allman koja je ove sezone već bacila disk 71,46 metara. Zatim novo ime na svjetskoj sceni Laulauga Tausaga, također Amerikanka, koja je nedavno na mitingu u SAD-u bacila disk 64,21 metar što je trenutačno četvrti rezultat sezone. Uz Sandru nastupit će i naša druga predstavnica Marija Tolj, zatim Britanke Lally i Law, Portugalka Ca i Francuskinja Robert-Michon.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 02.08.2021., Japan, Tokio - Olimpijske igre Tokio 2020. Sandra Perkovic u finalu bacanja diska za zene na Olimpijskom stadionu.rPhoto: Igor Kralj/PIXSELL

- Nisam pod pritiskom, idem u Birmingham “pofajtati se”, želim uživati u natjecanju. Nemam neka velika očekivanja, jer kada su očekivanja velika obično je nakon toga veliko i razočaranje. Kada sam zdrava, sve je moguće. Ove godine željela bih se približiti ili napasti svoj osobni rekord - rekla je Sandra.

Riječ je o rekordu iz 2017. godine kada je na mitingu u švicarskom gradu Bellinzoni bacila 71,41 metar.

Za razliku od prijašnjih godina, veći dio priprema za ovu sezonu Sandra je obavila u Zagrebu.

- Prvi put u karijeri cijele pripreme obavila sam u Zagrebu. Nakon niza godina i brojnih putovanja, trebao mi je Zagreb i obiteljski mir. Nije bilo lako, zima je bila hladna, a Zagreb nema dvoranu. Međutim, najvažniji mi je bio mir koji sam imala, pogotovo nakon Olimpijskih igara u Tokiju. Vjerujem da sam izvukla najbolje iz sebe - naglasila je naša najbolja atletičarka.

Sport u Zagrebu je na gubitku

- O dvorani se govorilo još 2016. godine, a sada je 2022. Proći će i 2024. a dvorane neće biti. Mislim da ne treba ništa očekivati. Sport u Zagrebu je na velikom gubitku. Nadam se da neće biti i gore - istaknula je Sandra.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 14.09.2021., SRC Mladost, Zagreb - World athletics Continental Tour Gold 2021., 71. Boris Hanzekovic memorijal. Sandra Perkovic rPhoto: Matija Habljak/PIXSELL

Na Olimpijskim igrama u Tokiju prvi put otkako ste seniorka ostali ste bez postolja na velikim natjecanjima. Je li vam to motiv više?

- Da se nisam odlučila za novi olimpijski ciklus, vjerojatno bih danas bila negdje na Bahamima. Šalim se (smijeh). Naravno da još imam motiva i želje za uspjesima. To što sam na Igrama ostala bez medalje bio je za mene veliki šok, pogotovo što sam jako puno uložila u prošlu sezonu. Možda danas to četvrto mjesto iz Tokija i ne zvuči loše, ali u onom trenutku to mi je bio baš veliki šamar, za mene je to bio smak svijeta. Možda u Tokiju nisam trebala razmišljati isključivo o zlatu. Iz današnje perspektive, mislim da sam se, razmišljajući o medalji, trebala zadovoljiti medaljom bilo kojeg sjaja. Ništa, sad opet krećem od nule - zaključila je Sandra.

>>> Olimpijske igre u Tokiju nisu dobro prošle za Sandru