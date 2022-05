Sandra Perković opet sjajna: Bacila najbolji hitac ove sezone!

Sandra Perković pobijedila je u bacanju diska na Uskršnjem mitingu u Splitu. Njezin najduži hitac bio je 66,17 metara. To joj je najbolji hitac ove sezone i njime je zadržala drugo mjesto na svjetskoj ljestvici ovosezonskih rezultata. Ispred nje je samo Amerikanka Valarie Allman koja je 8. travnja na mitingu u San Diegu bacila disk 71,46 metara, što je 15. rezultat svih vremena. Zanimljivo je da je Sandra prošle sezone samo jednom bacila duže od ovih splitskih 66,17 metara. Bilo je to u Firenci 10. lipnja kada se disk zaustavio na 68,99 metara. Ako je suditi po onoj staroj poslovici – po jutru se dan poznaje, Sandra bi ove sezone mogla opet do 70 metara. Posljednji hitac preko 70 metara imala je 4. svibnja 2018. godine u Dohi (71,38 metara).

U Zagrebu je održano pojedinačno prvenstvo Hrvatske u trčanju na 10.000 metara te sportskom hodanju na stazi. U muškoj utrci na 10.000 m slavio je Dino Bošnjak, dok je u ženskoj utrci najbolja bila hrvatska rekorderka u toj disciplini Bojana Bjeljac. Kod juniora pobijedio je Tihon Salopek, a kod juniorki Lorena Bartaković. U utrkama sportskog hodanja postignuta su četiri nova hrvatska rekorda. Bruno Erent je u utrci seniora na 10.000 m popravio svoj rekord na 44:38,9. U utrci juniorki na 10000 m Lana Švarbić postavila je novi juniorski rekord s vremenom 49:57,5, što je ujedno i norma za nastup Svjetskom juniorskom prvenstvu ove godine u Caliju. Dva rekorda u jednoj utrci postavila je Linada Nujić na 3000 m, i to mlađejuniorski i kadetski s vremenom 14:56,2.

