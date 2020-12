Sandra Perković doznala sjajne vijesti

Discipline koje su uklonjene s programa Dijamantne lige u 2020. godini -bacanje diska, troskok,utrka na 200 m, 3.000 m s preponama i 5.000 m - bit će vraćene sljedeće godine, objavila je u petak Međunarodna atletska federacija.

To je svakako sjajna vijest za hrvatsku atletiku jer je najbolja hrvatska atletičarka i dvostruka svjetska prvakinja Sandra Perković do ove godine šest puta bila pobjednica Dijamantne lige u disku, od 2012. do 2017. godine.

Dijamantna liga će tako brojati 32 discipline (16 za atletičarke, 16 za atletičare) u kojima će se odvijati natjecanja u Dijamantnoj ligi sljedeće sezone u kojoj će biti 13 mitinga prije finala organiziranog u dva dana u Zuerichu, 8. i 9. rujna.

Uklanjanje tih disciplina iz programa Dijamantne lige izazvalo je val negodovanja u atletskom svijetu i dovelo čak do osnivanja atletske asocijacije koju predvodi olimpijski pobjednik u troksoku Amerikanac Christian Taylor.

On je posebno pozdravio ponovno uklljučivanje troskoka i ostale četiri discipline u program Dijamantne lige.

"Napori uloženi da se vrate isključene discipline urodili su plodom", izjavio je Taylor. "To nije nešto što treba samo cijeniti nego to i umiruje. To bi trebalo pomoći svim atletičarima da osjete da se njihov glas broji".

Osim toga, format natjecanja u skoku u dalj, troskoka kugle, koplja i diska je također izmijenjen jer su na svakom mitingu uvedene kvalifikacije nakon kojih troje najboljih ulaze u "finale" s rezultatima koji kreću od nule.

Sezona 2021. Dijamantne lige počinje 23. svibnja u Rabatu u Maroku.

U 2020. to je natjecanje pretrpjelo dosta "udaraca" zbog pandemije koronavirusa i organizirana su samo četiri "prava" natjecanja (Monaco, Rim, Stockholm, Doha) te tri egzibicijska mitinga (Oslo, Bruxelles, Lausanne).