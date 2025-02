Sandra Elkasević 'bocnula' supruga pa porukom oduševila Hrvatsku: 'Evo kad ću rušiti svjetski rekord'

Sandra Perković proglašena je nedavno na gala večeri HAS-a za najbolju atletičarku 2024. godine. Ništa čudno, ništa neočekivano jer je Sandra u prošloj godini postala sedmi put europska prvakinja u bacaju diska, te treća na olimpijskim igrama u Parizu.

- Imala sam malo duži odmor s obzirom na to da je Svjetsko prvenstvo u Tokiju ove godine tek u rujnu. To je baš malo neuobičajeni termin i to već drugi put. Naime, nedavno je i Svjetsko prvenstvo u Dohi bilo tako kasno. U Dohi su pomaknuli termin zbog velikih vrućina, u Japanu su ciljano išli da kraj sezone bude u rujnu. To je u jednu ruku dobro, a u drugu nije jer će sezona trajati jako dugo,. Tu su ubacili i neka nova natjecanja, osim Dijamantne lige. Inače, bitno je da sam zdrava, psihički spremna za još jednu izazovnu sezonu. - rekla je Sandra Perković.

Prošla sezona ispala je jako dobra?

- Kako nije. Silno sam željela olimpijsku medalju nakon što je nisam osvojila u Tokiju. Mogla je lagano biti i srebrna medalja umjesto brončane u Parizu jer sam imala u centimetar isti hitac kao Kineskinja ali je ona imala drugi najbolji hitac. Sedmi put sam postala europska prvakinja. Želim na sljedećim Igrama u Los Angelesu osvojiti minimalno srebro, da upotpunim kolekciju.

Napunili ste baterije, bili ste posvuda nakon završene sezone?

- Zahvaljujem se mom suprugu i treneru Edisu koji je shvatio da mi treba jedna duža stanka i nije radio nikakvih problema oko toga. Ovoga puta u zimskoj stanci nismo išli nigdje trenirati izvan Hrvatske, u toplije krajeve. Trenirali smo u Zagrebu, u dvorani. Nije isto kao vani, ali vjerujem da će se ti treninzi itekako isplatiti. Trenirali smo u dvorani na Velesajmu. Tamo su napravili pravo bacalište, ugodno je i toplo.

Prošle sezone ste počeli s nastupima u Kini, pa ste išli na natjecanje u Ameriku, pa nazad u Europu. Sigurno je bilo naporno?

- Istina, čak sam otkazala drugi miting koji je trebao bit opet u Kini. Meni je Europsko prvenstvo u Rimu bio jako važno, htjela sam tamo osvojiti sedmo uzastopno zlato i drago mi je da sam u tome uspjela. Igrom slučaja i ova sezona opet kreće nastupom u Kini. Ove godine neću imati prvi nastup u Splitu kako prijašnjih godina.

Kada ćete na miting u Ramonu, gdje je Alekna prošle godine srušio svjetski rekord. Tamo naime puše vjetar koji još malo "pogura" disk?

- Kada ću na treninzima bacati preko 70 metara onda ću otići u Ramonu i tamo srušiti svjetski rekord. Moram se prvo vratiti na razinu bacanja oko 69, 70 metara. Možda to neće biti ove godine, ali sljedeće sigurno. Htjela bi ja te rezultate ove sezone, ali...

Vaš omiljeni miting, Hanžek, pomaknuo se u neuobičajeni termin?

- Da, sad je u svibnju. Bez obzira na sve to je miting na kojem ću uvijek nastupati Bit će zanimljivo tko će zbog ranog termina sve doći u Zagreb.

Ove godine povratak u Tokiju, nakon 2021. godine kada na Igrama niste uspjeli osvojiti medalju?

- Spremit ću se najbolje što znam. Želim potpuno zaboraviti taj nastup iz 2021. godine.

Mladi su nam sve bolji?

- Ima nas. Imaju veliku podršku, treba u njih još više ulagati. Vidjeli ste kako smo sjajni bili na svjetskom juniorskom prvenstvu gdje smo osvojili dva zlata i srebro.

Rukometaši?

- Svaka im čast. Dečki su super, one izvedbe protiv Islanda i Francuske su za povijest, za pamćenje. Obožavam ih. Duvnjak nije mogao zamisliti bolji oproštaj – zaključila je Sandra.