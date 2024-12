Emotivna posveta Sandre Elkasević suprugu na prvu godišnjicu braka: Ljubav se zove imenom tvojim

Naša proslavljena atletičarka Sandra Perković zadnjeg dana 2023. godine izgovorila je sudbonosno da svom dugogodišnjem dečku Edisu Elkaseviću. Sada je povodom prve godišnjice njihovog braka svom suprugu posvetila emotivnu objavu na Facebooku. - Ljubav se zove imenom tvojim! Godinu dana je iza nas; godina puna ljubavi i poštivanja! Naći nekog toliko posebnog, a opet toliko svojeg izuzetan je dar od Boga! Hvala ti za sve što jesi i čast mi zvati se ženom tvojom! Dragi moj Elkaseviću neka nam je sretna prva GODIŠNJICA BRAKA, voli te tvoja Sandri - napisala je Sandra koja je nakon udaje uzela suprugovo prezime.

Par je prošle godine na Staru godinu odradio svadbeno fotografiranje na zagrebačkim ulicama u blizini hotela Esplanade, a potom su priredili svadbeno slavlje za svoje goste u Laubi. Neki od uzvanika na društvenim su mrežama podijelili dio atmosfere kroz video snimke i fotografije pokazali su kako je Sandra blistala u dugoj i svečanoj vjenčanici s potpisom Matija Vuica, a kasnije se presvukla u nešto jednostavniju, ali jednako svečanu i svjetlucavu haljinu.

Par je za prvi ples odabrao pjesmu Eda Sheerana "Perfect", a svadbena torta im je bila u zlatnoj boji i ukrašena crvenim ružama. Među uzvanicima na njezinom vjenčanju bili su Ivana Brkljačić i Saša Buneta. - Malo sam umorna i iscrpljena od svih silnih priprema za vjenčanje, no sretna sam. Ne bih otkrivala datum, njega zna samo najbliži krug obitelji i prijatelja koji su pozvani na svečanost. Svakako će to biti do kraja godine – kazala je Sandra za Večernji list krajem studenog prošle godine te nam je tada otkrila i jesu li njezine prijateljice za djevojačku večer pozvale i stripera.

– Ma ne, poznato je da volim jesti i piti, pa se skupilo nas sedam cura i bila su to tri dana čistog uživanja. Ipak je to djevojačka. Mislim da nam muškarac nije bio potreban – rekla nam je Sandra čije je goste na vjenčanju zabavljala grupa Best iz Splita. Sandra i Edis zaručili su se 2022. godine na Silvestrovo, a njihova ljubavna priča traje već godinama i osim što dijele sreću na privatnom planu zajedno dijele i sve poslovne uspjehe i padove jer je Edis i Sandrin trener.