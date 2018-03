Šampion Robin van Roosmalen i privremeni prvak Kevin Vannostrand u konačnom obračunu za ultimativnog vladara perolake kategorije

Novo izdanje elitne kickboxing promocije Glory 1. travnja stiže u Los Angeles i donosi konačni obračun za ujedinjenje titule prvaka u perolakoj kategoriji između šampiona Robina van Roosmalena i privremenog prvaka Kevina VanNostranda.

Simon Marcus vraća se nakon gubitka titule u srednjoj kategoriji, pred bivšim UFC borcem Chrisom Camozzijem novi je nastup nakon uspješnog kickboxing debija, dok će glavni program otvoriti nokauteri Stoyan Koprivlenski i Josh Jauncey.

Izravni prijenos glavnog dijela Glory 52 priredbe iz Los Angelesa pratite u nedjelju od 5:30h ujutro ekskluzivno na Fight Channel PPV kanalu kod vaših TV operatera!

Konačni obračun u perolakoj kategoriji

Jedna od najsjajnijih Gloryjevih zvijezda i jedini Gloryjev borac kojemu je uspjelo okruniti se titulom prvaka u dvije divizije, lakoj i perolakoj, Robin van Roosmalen (39-7, 21 KO, 15-3 Glory) nakon šestomjesečnog izbivanja vraća se u ring kako bi odmjerio snage s Kevinom VanNostrandom u meču koji će odlučiti tko će biti ultimativni vladar perolake kategorije.

U posljednjem nastupu na Glory 45 priredbi u Amsterdamu van Roosmalen je obranio titulu prvaka pero divizije svladavši Serhiya Adamchuka. No zbog teže ozljede oka dobivene u tom okršaju, bio je primoran neko vrijeme biti “izvan pogona” te je Glory u međuvremenu odlučio uvesti privremeni pojas prvaka perolake kategorije.

A do tog pojasa Amerikanac Kevin VanNostrand (16-1, 11 KO’s, 5-1 Glory) uspio je doći na domaćem terenu na Glory 48 priredbi u New Yorku u prosincu prošle godine. Samo 66 sekundi bilo mu je dovoljno da nokautira Anvara Boynazarova i osigura si meč protiv van Roosmalena.

Van Roosmalen drži rekord s najviše odrađenih borbi u Gloryjevom ringu te će mu ovo biti devetnaesti meč. Zadnji poraz datira još iz 2016. kada je izgubio titulu prvaka u lakoj kategoriji, nakon čega se spustio u kategoriju niže i od tada ne zna za poraz u perolakoj. U slučaju pobjede nad VanNostrandom, stat će uz bok teškaškom prvaku Ricu Verhoevenu po najvećem broju pobjeda u Gloryjevom ringu!

S druge strane, VanNostrand u ovaj meč također ulazi s četiri pobjede u nizu. Jedini poraz koji je upisao u profesionalnoj karijeri bio je onaj protiv Gige Chikadze, no ubrzo ga je osvetio u revanšu. Njegov jedinstveni stil mnogim je protivnicima izazivao probleme, no “Poker Face” nije zabrinut zbog toga. “On ima samo srebrnu medalju, a ja sam taj koji će zadržati zlato. Ne želim ga podcjenjivati, no mislim da ovaj meč neće ići do sudačke odluke!”, poručio je van Roosmalen pred ovaj okršaj u kojem nas bez sumnje očekuje pravi vatromet udaraca u ringu.

Bivši prvak srednje kategorije Simon Marcus u novom pohodu do trona

Sunaslovna borba donosi povratak bivšeg dvostrukog prvaka srednje kategorije, Simona “The One” Marcusa (47-4-2, 26 KO, Glory 6-3-1, 1 KO) koji će u ring ući nakon poraza i gubitka titule od Alexa Pereire u listopadu prošle godine.

Ovaj Kanađanin iza sebe ima bogato iskustvo u ringu te je čak 26 svojih protivnika uništio nokautom od kad se time bavi. Od šesnaeste se godine natječe u tajlandskom boksu te je pokupio medalje u više organizacija.

U lovu na novu pobjedu i poziciju izazivača, Marcus će se susresti s relativno novim licem u Gloryju, Zackom Wellsom (4-0, 4 KO, Glory 1-0, 1 KO) kojem će ovo biti drugi nastup nakon što je u svom debiju nokautirao Chrisa Trammella na Glory 24 priredbi 2015. godine. Ovo će biti napeti susret dvojice sjajnih udarača, s obzirom na to da Wells ne zna za poraz i da je svakog protivnika dovršavao nokautom.

Bivši UFC-ovac Chris Camozzi u lovu na još jednu pobjedu nakon uspješnog kickboxing debija

Glavni program Gloryja 52 donosi još jedan meč u srednjoj kategoriji i novi nastup bivšeg UFC veterana Chrisa Camozzija (Glory 1-0, 1 KO). Camozzi je svoj kickboxing debi uspješno odradio na Glory 48 priredbi gdje je slavio tehničkim nokautom u dominantnom nastupu. Protivnik nakon druge runde nije mogao nastaviti te je njegov kut predao meč.

Željan novih izazova, Camozzi je već u novom lovu na još jednu pobjedu i to u srazu s Gloryjevim top 10 borcem. U drugom nastupu pod okriljem Gloryja na suprotnoj strani bit će mnogo iskusniji Mike “The French Rock” Lemaire (19-5, 8 KO, Glory 4-5) koji će u desetom nastupu tražiti novu pobjedu i novu priliku nakon što ga je u finalu turnira četvorice zaustavio Robert Thomas.

Nokauteri Stoyan Koprivlenski i Josh Jauncey otvaraju večer

Stoyan Koprivlenski (9-1, Glory 2-1) pobjednik je turnira u lakoj kategoriji održanom na Glory 49 priredbi nakon što je svladao Maykola Yurka i Tyjanija Beztatija. Bugarin koji trenira u amsterdamskom Mike’s Gymu tada je ostao zapamćen po brutalnom nokautu Yurka u prvoj rundi, što mu je donijelo priznanje za najbolji nokaut kickom u 2017. godini.

S obzirom na to da će mu na suprotnoj strani biti Kanađanin Josh Jauncey (27-7, 15 KO, Glory 6-5) koji je nokautirao većinu svojih protivnika, teško da će ovaj meč ići do sudačke odluke.

Ukrajinski udarač Pavel Zhuravlev predvodi Superfight Series

Superfight Series dio priredbe emitirat će se naknadno na Fight Channelu, a donosi novi nastup Gloryjevog privremenog prvaka u poluteškoj kategoriji, Pavela Zhuravleva (71-11, 26 KO, Glory 2-1). Ovaj sjajni ukrajinski udarač, FFC prvak i općenito jedan od najboljih svjetskih poluteškaša, do naslova privremenog prvaka stigao je u srpnju prošle godine svladavši bivšeg prvaka Saula Cavalarija. No prije meča za ujedinjenje titula protiv aktualnog prvaka Artema Vakhitova čeka ga okršaj s Myronom Dennisom (18-5, Glory 0-2).

Novookrunjena prvakinja u super bantamu Annisa Meksen (94-3, 30 KO, Glory 3-0, 1 KO) odmjerit će snage s debitanticom Ashley “AK-47” Nichols (12-4) u “catchweight” meču do 53 kilograma.

GLORY 52 Los Angeles (izravni prijenos na Fight Channelu)

Robin van Roosmalen (c) vs. Kevin VanNostrand (ic) – meč za titulu perolake kategorije

Simon Marcus vs. Zack Wells

Mike Lemaire vs. Chris Camozzi

Stoyan Koprivlenski vs. Josh Jauncey

GLORY 52 SuperFight Series

Pavel Zhuravlev vs. Myron Dennis

Anissa Meksen vs. Ashley Nichols

Paul Banasiak vs. Troy Jones

Zakaria Zouggary vs. Bailey Sugden