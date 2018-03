Badr Hari se vratio i slavio u prvoj borbi nakon izlaska iz zatvora

Badr Hari nakon izlaska iz zatvora vratio se kickboxingu pobjedom nad Hesdyem Gergesu u jednom, za njegove kriterije, slabom meču, koji je vrlo lako mogao otići na stranu egipatskog borca. Nakon tri runde, Hari je ipak slavio jednoglasnom odlukom sudaca, piše Fightsite.

Meč je otvoren napadima Harija, koji se vidno zaželio borbe, no Hesdy većinom sve dobro blokira. Ipak, Badr ga otvara jednim low kickom, nakon čega Gerges pritišće i preuzima sredinu ringa. Ipak, glavni napadi još neko vrijeme dolaze od Harija, da bi se polovinom runde počeo osjećati umor te Gerges pogađa nekoliko dobrih udaraca. Prepoznao je priliku da dobro radi kickovima, čime Harija izbacuje iz balansa, a runda završava žestokim napadom Gergesa u kutu, odakle se Hari ipak uspio izvući.

Druga runda gotovo od početka prolazi uz bolji radi Gergesa, budući da je on borac koji napada i koji baca odlične kombinacije. Odlično veže prednji direkt s low kickovima i Hari na trenutke izgleda u velikim problemima. Nešto od Bad Boya vidimo tek sredinom runde, kad su se malo smirili Gergesovi napadi. Počinju se pojavljivati prve naznake Gergesovog umora te čak dva puta do kraja runde mu ispada guma za zube, u trenucima kad se našao blizu konopaca. Ipak, mora se priznati kako je i za vrijeme između ta dva slučaja ostavio bolji dojam, dok je Hari štetu radio većinom udarcima u tijelo s kratke distance. Do kraja runde tako ostaje dojam da je Gerges napravio više, no možda je to dvostruko ispadanje gume za zube ostavilo dojam.

Posljednja runda otvara se žestokim izmjenama, gdje obojica imaju što ponuditi, a to traje nešto više od pola minute. Akcija se nastavlja još oko minutu, ali većinom uz promašaje oba borca i tako se ulazi u posljednju minutu. Tada se počinje stvarati dojam kako Gerges više nema snage i sve više je egipatski borac na konopcima. Hari radi jako dobro i skuplja bodove do kraja runde, a stvorio se dojam kako je dva puta ozbiljnije uzdrmao sada već potpuno potrošenog Gergesa. Kraj meča su oba borca dočekala potrošena i umorna, no dojam je kako je Hari treću rundu napravio puno više.

Tako su razmišljali i suci, čije kartice ipak ne daju pravu sliku ovog meča, koji je realno mogao otići na obje strane.. Naime, dva suca su sve tri runde dala marokanskom povratniku u ring, iako je prva runda bila podjednaka, dok je u drugoj Gerges napravio više i vjerojatno ju je zaslužio dobiti. Ipak, ovo je dobra odluka za Glory, koji sada može početi raditi na organizaciji revanša Harija i Verhoevena, no teško je očekivati kako bi ovakav Hari imao što za ponuditi u meču protiv najboljeg kickboksača današnjice.