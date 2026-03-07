Legendarni veznjak Hajduka ne zna za poraz protiv Dinama: 'Svaka čast Garciji...'

Senijad Ibričić omiljena je figura među navijačima Hajduka. Bivši veznjak splitske momčad uvijek je s posebnim emocijama pričao o uspomenama u dresu Hajduka. U razgovoru za Sportklub najavio je najveći derbi hrvatskog nogometa.

U dresu Hajduka nemate niti jedan poraz od Dinama u HNL-u, a u prve tri utakmice zabili ste tri pogotka.

- Nisam znao za taj podatak da nisam izgubio od Dinama u HNL-u. Svi znamo da su utakmice protiv Dinama posebne. Te utakmice spremaju se i dva tjedna ranije, ne samo taj dan. Izazov, pun stadion, to je ono zbog čega sam i na kraju igrao nogomet. Nekako sam uvijek zbog toga ima poseban motiv, volio sam velike utakmice. Nema ljepše još kad uz to zabiješ pogodak i pobijediš - kazao je Ibričić.

Kako gledate na težak poraz Hajduka od Rijeke u Kupu i kako podignuti momčad nakon takvog šoka?

- Sigurno da nije lako. Mala sreća u toj nesreći je da dolazi Dinamo. To je neki poseban motiv. Ali ovaj poraz u Rijeci bi mogao ostaviti neke daljnje posljedice. Ponavljam, dobro je što dolazi Dinamo pa će motiv samim time biti veći. Znamo da Hajduku igrao samo pobjeda kako bi ostao u igri za titulu.

Kako gledate na Hajduk pod Garcijom?

- Hajduk mi ne izgleda loše. Svaka čast Garciji što je dao priliku velikom broju mladih igrača. Kad pogledamo s kojom momčadi se bori za naslov, za to treba skinuti kapu svima. U Istri je pokazao da je dobar trener, malo ima i nesreće, ali vjerujem da s Hajdukom može napraviti dobre stvari...