Samo dan ranije izgubila svog voljenog djeda, a onda osvojila zlato za Hrvatsku

Nakon svjetskog prvenstva, u Sarajevu je održan Svjetski kup u sportskom plesu. Hrvatska je doživjela jedan od najvećih trenutaka u povijesti sportskog plesa.

Stefani Hrman, aktualna prvakinja Hrvatske i osma plesačica Europe, osvojila je zlatnu medalju u solo disciplini i postala pobjednica Svjetskog kupa u latinskoameričkim plesovima.

Ovaj rezultat nadilazi sport. Ovo je trenutak koji ulazi u hrvatsku plesnu povijest kao dokaz da posvećenost, talent i vrhunski stručni rad mogu stvoriti čuda.

Stefani, članica Sportskog plesnog kluba Zagreb, trenira pod stručnim i predanim trenerskim vodstvom Ksenije Plušćec Quesnoit i Nicolasa Quesnoita, koji su godinama gradili njezinu tehničku preciznost, umjetnički izraz i mentalnu snagu — trokut bez kojeg se ovakav svjetski rezultat ne bi mogao ostvariti.

Ono što je ovaj nastup učinilo još snažnijim i dubljim jest činjenica da je Stefani samo dan ranije izgubila svog voljenog djeda. Ušla je na pozornicu noseći bol, ali i ogromnu ljubav — i odlučila je plesati upravo za njega.

Taj emocionalni naboj, ta unutarnja snaga, pretvorili su njezinu izvedbu u nešto iznad sporta: u umjetnički čin koji je dirnuo publiku i ostavio trag.

Na sarajevskoj pozornici Stefani je pokazala zrelost umjetnice i energiju šampionke — kombinaciju kakva se rađa rijetko i pamti dugo.

Ovo povijesno zlato potvrda je njezina nevjerojatnog puta: od državne prvakinje, preko europskog vrha, sve do samog svjetskog trona. I istovremeno je snažna poruka svim mladim plesačima da se predan rad, pravi tim i vjera u vlastiti talent isplate.

Uz svoj klub, trenere i obitelj koji stoje uz nju u svakom koraku, Stefani je u Sarajevu ispisala novo poglavlje hrvatskog sportskog ponosa.