Sammir ispričao čime se danas bavi pa otkrio: Navijat ću za Brazil protiv Hrvatske. Casemiro je ispred Modrića

U hrvatskoj reprezentaciji na SP-u 2022. godine u Kataru šestorica su igrača koja su bila i na popisu za SP-u 2014. u Brazilu: Lovren, Modrić, Perišić, Brozović, Kovačić i Vida. Uz njih, s tog popisa 23 igrača u Brazilu aktivni igrači još su Zelenika (Varaždin), Badelj (Genoa), Rebić (Milan) i Subašić (Hajduk), dok je Vrsaljko u potrazi za klubom.Posljednji umirovljeni 'Brazilac' bio je Gordon Schildenfeld, a prije njega – Sammir. Da, za one koji se ne sjećaju, maestralni je Brazilac za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu u svojoj domovini nastupio u utakmici s Kamerunom u Manausu (4:0), povijesnoj, budući da je to bila najuvjerljivija pobjeda Hrvatske na SP-ima.

Sad sam poslovni čovjek

Sammiru je tek 35 godina, dvije je godine mlađi od Modrića, a posljednju utakmicu u profesionalnoj karijeri odigrao je 2. veljače 2021. godine u dresu Lokomotive protiv Dinama. Kako je izgledan susret Brazil – Hrvatska u četvrtfinalu SP-a, a Sammir je na Instagramu podosta aktivan – nije mu dugo trebalo da odgovori na poruku.

– Pozdrav iz Brazila! – javio se jedan od najtrofejnijih i najznamenitijih Dinamovih nogometaša 21. stoljeća, pa nastavio:

– Živim u svome rodnome gradu Itabuni, imam ovdje kuću, kao i posvuda u Brazilu. Ovdje mi je obitelj, imam djevojku Jessicu, sretan sam, ušao sam u biznis, vlasnik sam tri firme, među ostalim imam dućan sa ženskom obućom u trgovačkom centru. Nogomet me u profesionalnom smislu više ne zanima, igram ga ovdje rekreativno s prijateljima.

Koliko uspijete gledati Svjetsko prvenstvo u Kataru?

– Gledao sam do sada svaki dan po tri utakmice.

Kako ste doživjeli nastup Hrvatske, posebno protiv Belgije?

– Ostali su malo 'iza', bili su zatvoreniji, čekali su priliku za kontru. Na kraju su mogli i izgubiti, a super je što su prošli.

Igrali ste s puno naših reprezentativaca, među ostalim s Modrićem (još u Dinamu), potom i Kovačićem i Brozovićem. Je li to i za vas najbolji vezni red na svijetu?

– Svi oni igraju za velike klubove, igraju stalno i normalno da su visoko rangirani, među najboljima na svijetu.

Kada biste tu trojicu usporedili s veznim redom Brazila, što biste rekli?

– Casemiro bi mi bio prvi, Luka Modrić drugi, treći možda Brozović. Paqueta mi se ne sviđa... Je li Hrvatska bolja u veznom redu od Brazila? Mislim da – da. Ali Casemiro je najbolji u obje momčadi.

S kim vam je bilo najveći gušt igrati od vatrenih?

– Dosta sam igrao s Kramarićem, svidjelo mi se to, kao i s Kovačićem kada je bio mali. Sa svima sam se dobro slagao na terenu.

Je li Kovačić u Dinamu bio vaš učenik?

– Bio je jako mlad kad je počeo igrati za prvu momčad. Pa možemo reći da je tako bilo...

Što vam se posebno sviđa kod hrvatske reprezentacije?

– Mentalitet, posebno mentalitet Lovrena i Modrića. Nisu više zeleni, sada su iskusni, pravi vođe...

Hrvatska je u domaćoj javnosti još prije turnira označena kao jedan od favorita za svjetski naslov. Slažete li se s tom ocjenom?

– Da, uvijek je tako u Hrvatskoj – smije sa Sammir pa nastavlja:

– Luka Modrić u dvije je utakmice bio najbolji igrač, ali momčad nije odigrala ništa posebno. Ja poznajem sve te igrače te sam uvjeren da Hrvatska može puno bolje igrati i da će to pokazati.

Tko vam se više sviđa, Livaja ili Petković?

– Livaju prije nikad nisam gledao, vidio sam da je zabio gol Kanadi. Pa kad me to pitate, ja bih radije izabrao Brunu. On mi je sličan po stilu igre.

Kako vam se sviđa igra Brazila?

– Sviđa mi se jako, imamo strašan napad i jako dobru obranu. Teško nas je probiti.

A što ako se u četvrtfinalu sastanu Hrvatska i Brazil, za koga ćete navijati?

– Brazilac sam i navijao bih za Brazil, ali da Hrvatska prođe, uopće mi ne bi bilo žao. Tu sam pola-pola.

Bio sam kod Neymara

Poznajete li nekoga od reprezentativaca Brazila?

– Nisam prijatelj ni s jednim od njih, a Neymara sam upoznao prije koju godinu. Jedan naš zajednički prijatelj pozvao me na zabavu u Neymarovoj kući u São Paulu. Bio sam tamo sa sinom Noahom.

Zašto ste s nepune 34 godine okončali karijeru?

– Prerastao sam Hrvatsku ligu i nisam imao više volje igrati, a van mi se nije ponovno išlo, pa ni u brazilsku ligu. Zato sam odlučio da je najbolje prestati igrati. Imam puno posla ovdje, tome sam posvećen.

Jednom ste najavili da ćete napisati autobiografiju, jeste li ostali pri tome?

– Da, jesam. Napisat ću je na portugalskom pa će biti prevedena na hrvatski.

I na kraju, tko će biti svjetski prvak?

– Brazil. A moj drugi favorit je Španjolska – zaključio je Jorge Sammir, koji se može pohvaliti da je za Hrvatsku nastupio 72 minute u utakmici s Kamerunom na Svjetskom prvenstvu.

