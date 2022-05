Salernitana u drami rezmirala s Cagliarijem, još nije osigurala ostanak

Dvoboj izravnih konkurenata za ostanak u prvoj talijanskoj nogometnoj ligi Salernitane i Cagliarija u 36. kolu Serie A okončan je podjelom bodova 1-1 (0-0).

U susretu nabijenom emocijama Salernitana je bila nadomak pobjede koja bi joj praktički osigurala ostanak, povela je u 68. minuti iz 11-erca koji je realizirao Verdi nakon prekršaja Lovata na Kastanosu. Taj je rezultat vrijedio sve do sudačke nadoknade, a onda je sudac Di Bello u drugoj minuti dodatka pokazao na kazneni udarac za Cagliari zbog prekršaja vratara Sepea na Lykogiannisu. No, pregledom snimke ustanovljeno je kako je ipak Lykogiannis prvi napravio prekršaj na Sepeu. No, u dodatku dodatka, u devetoj minuti nadoknade Cagliari je dobio korner nakon kojega je najviši u skoku bio stoper Altare i svojim prvim golom u sezoni postavio konačni rezultat.

Ovakvim ishodom Salernitana je zadržala 17. mjesto, posljednje koje osigurava ostanak, ali samo s bodom prednosti u odnosu na 18. Cagliari, koji se nalazi u zoni ispadanja, a dva boda više od 19. Genoe. Da je ostalo 1-0, sastav iz Salerna bi uoči posljednja dva kola imao četiri boda prednosti u odnosu na konkurenciju i praktički osiguran ostanak.

Marko Rog igrao je za Cagliari do 59. minute.

Ranije u nedjelju su igrači Venezije zadržali kakve-takve izglede za ostanak domaćom 4-3 (2-1) pobjedi protiv Bologne. Venezia, kojoj je samo pobjeda produžavala nadu u ostanak, odlično je krenula u susret te nakon 20-ak minuta vodila sa 2-0 pogocima Henryja (4) i Kiyinea (19). Ubrzo potom reagirao je trener Bologne Siniša Mihajlović, koji se vratio na klupu nakon posljednje kure kemoterapije, te na teren poslao Orsolinija. Upravo je Orsolini (45+2) netom prije odlaska na odmor smanjio na 2-1, sa bi u drugom dijelu Arnautović (55) i Schouten (68) kompletirali preokret. No, domaći se nisu predali te u završnici kreirali novi preokret, Aramu (78-11m) je poravnao iz kaznenog udarca kojega je i izborio da bi Johnsen (90+3) u sudačkoj nadoknadi pogodio sam gornji lijevi suparničkih vrata.

Venezia je i dalje posljednja na ljestvici sa 25 bodova, pet manje od 17. Salernitane, koja drži posljednje mjesto koje osigurava ostanak, četiri manje od 18. Cagliarija, odnosno tri od 19. Genoe. Bologna je sigurna u sredini ljestvice, 13. sa 43 boda.

U prvom nedjeljnom dvoboju Atalanta je na gostovanju pobijedila Speziju sa 3-1 (1-1), a posljednji pogodak za goste zabio je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić. Gosti su poveli u 16. minuti golom Luisa Muriela, a nakon pola sata igre izjednačio je Daniele Verde. Spezija se čvrsto branila sve do 73. minute kada je Berat Djimsiti na asistenciju Meriha Demirala doveo momčad iz Bergama u novo vodstvo. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Pašalić u 87. minuti na Murielovu asistenciju. Bio je to Pašalićev 13. pogodak ove sezone. Za domaći sastav je Martin Erlić igrao cijeli susret, baš kao i Pašalić za goste. Atalanta je ovom pobjedom napredovala na sedmo mjesto sa 59 bodova i ostala je u igri za plasman u Europsku ili Konferencijsku ligu. Roma na šestom mjestu također ima 59 bodova, dok Lazio stepenicu više ima 62 boda. Prve četiri pozicije drže Inter (78), Milan (77), Napoli (73) i Juventus (69). Spezija je ostala na 16. mjestu sa 33 boda, pet više od zone spasa.