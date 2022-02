Sad su mušterija Splićanima: Stadion u Gorici nekad je bio kao uklet za nogometaše Hajduka

Nekada je stadion u Velikoj Gorici bio uklet za bijele, a od ove sezone Gorica je na svome stadionu postala mušterija Splićana. U dvije je utakmice primila sedam komada od Hajduka. Sada je izgubila 0:4.

Već u 3. minuti neshvatljivim poklonom obrane Gorice Hajduk je došao do prednosti; Krovinović je poslao centaršut u 16-erac Gorice, a Portugalac Ferro ostao potpuno sam i neometan zakucao glavom loptu u mrežu. Tako je pojačanje iz Benfice samo tri minute čekalo na prvijenac u dresu bijelih, a postao je drugi Portugalac koji je zabio gol za Hajduk u Hrvatskoj ligi, nakon Huga Almeide koji je to učinio 2017. godine. Ferro je pri izlasku s travnjaka doživio ovacije Hajdukovih navijača.

Livaja ključni igrač

Gorica je u prvom poluvremenu naglašenom agresijom u sredini jakim pritiskom na zadnju liniju Hajduka držala tenziju utakmice, oslanjajući se na kreativnost Kristijana Lovrića. No, za Kikija niti je bilo prekida blizu golu Hajduka, niti raspoloženoga suigrača.

Hajduk je Velikogoričane slomio u 39. minuti nakon nove runde savezništva s VAR-om. Glavni sudac Pejin sam je na tv-ekranu išao pogledati nehotično Steenvoordenovo igranje rukom u 16-ercu i nakon toga neumoljivo pokazao na bijelu točku. Marko Livaja hladnokrvno je iz kaznenoga udarca pogodio za 2:0. Bio je to Livajin već 27. pogodak za Hajduk (kasnije je dodao i 28.) u nepunih godinu dana. Za Hajduk je tako zabio više nego za šest svojih bivših klubova zajedno (Inter, Rubin, Empoli, Atalantu, Cesenu i Las Palmas, 19), a samo je u grčkom AEK-u bio efikasniji s 42 pogotka.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 05.02.2022., Gradski stadion, Velika Gorica - Hrvatski Telekom Prva liga, 22. kolo, HNK Gorica - HNK Hajduk. Marko Livaja. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Livaja je bio ključni čovjek i nastavka utakmice u kojemu je fantastičnom asistencijom namjestio gol Mlakaru, a sam je zaključio priču za 4:0, i tada je započela velika fešta Hajdukovih navijača.

- Sretan sam zbog tri boda, ali ne mislim da je rezultat realan. Pogotovo u prvom dijelu, imali smo 2:0, ali nismo zaslužili toliku prednost. To moramo imati na umu. Odigrali smo puno dugih lopti. Nakon što smo zabili za 1:0, imali smo šansu i za 2:0. Pripremali smo se za presing i to nam se isplatilo. Razbijali smo njihov ritam, nismo im dozvolili da igraju sa samopouzdanjem. Što se tiče igre s loptom i kontrole utakmice, to su stvari u kojima moramo napredovati i to jako brzo - rekao je Hajdukov trener Dambrauskas.

Ima i ozlijeđenih huligana

Hajduk je nastupio u formaciji 3-4-1-2.

- To je bila logična odluka. Nismo imali Vukovića i Fossatija. Oni nam daju dobre opcije u veznom redu. Grgic i Atanasov su top igrači, ali prvi put su zajedno igrali. Grgicu je ovo bio službeni debi. Željeli smo da budu sigurni. Ferro? Vrlo sam sretan zbog njega. Vrlo pozitivan start. Mikanović je isto ostavio dobar dojam. Svi igrači koji su ušli su donijeli energiju. Zadovoljan sam kako su igrali. Naravno, analizirat ćemo sve situacije. Čeka nas još 15 finala. Moramo u svakom od njih pokazati najbolje lice – dodao je Dambrauskas.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 05.02.2022., Gradski stadion, Velika Gorica - Hrvatski Telekom Prva liga, 22. kolo, HNK Gorica - HNK Hajduk. Krunoslav Rendulic, Valdas Dambrauskas Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Na žalost, uvertira ovoj utakmici bili su navijački neredi na velikogoričkim ulicama, u kojima se ne zna tko se protiv koga tukao, a među tridesetak huligana, bez oznaka klupske pripadnosti, bilo je i ozlijeđenih. Srećom, kratko je trajalo, a osam je huligana uhićeno.