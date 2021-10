S Hrvatskom je napravio veliki podvig, ali kaže: Vratit ću se u klub jednoga dana

Hrvatska reprezentacija do 21 godine dugo nije uspijevala izboriti nastup na Europskom prvenstvu, a prošle je godine bila na toj smotri najboljih U21 europskih reprezentacija. I nije samo nastupila, prošla je skupinu, no u četvrtfinalu ju je zaustavila jaka Španjolska. Igor Bišćan bio je izbornik te reprezentacije, naslijedio je Nenada Gračana i napravio odličan posao. No, nije tu stao, ovog je ljeta složio potpuno novu reprezentaciju i sad s njom odlično gura u novim kvalifikacijama za Euru, ima pet pobjeda u pet utakmica, a pred njim su dva nova susreta, Estonija kod kuće i Austrija u gostima.

– Rezultati su doista sjajni, skupili smo maksimalan broj bodova. Dečki su pokazali da imaju kvalitetu, da imaju mentalitet za ovaj tip natjecanja i optimistični smo uoči nastavka – kazao nam je Igor Bišćan.

Kad smo vidjeli popis igrača za ovaj ciklus, bilo je jasno da se radi o potpuno novoj reprezentaciji. Imali ste kompletnu smjenu generacija, kao rijetko kada?

– Jako je puno novih igrača, kad bismo uspoređivali s posljednjim sazivom, onda bi to stvarno bila najveća smjena. Tada smo imali gotovo cijelu momčad koja je igrala protekle sezone. Bio je to stvarno dobar ciklus jer imali smo igrače koji su bili izgrađeni, s određenom kvalitetom i reputacijom. Sad je većina novih, s tim da ni ti novi nisu još odigrali puno utakmica da bismo o njima stekli potpunu sliku. No, jako sam zadovoljan, pogotovu zbog činjenice da nismo znali na čemu smo.

Treneri igrača mi ne rade pritisak

Što radite kad nema utakmica reprezentacije?

– Svakodnevno gledam utakmice, našu ligu, pa igrače protiv kojih igramo sljedeće utakmice, gledam već odigrane utakmice naše skupine, utakmice naših igrača. Kad imaš 30 ili više kandidata za reprezentaciju, onda imaš stalno što gledati. Moj stožer i ja trudimo se gledati što više da bismo dobili što bolju sliku.

Kako pripremate utakmice?

– Koristim sve te informacije koje skupimo o našim i suparničkim igračima pa radimo plan koji se može provesti u ta, najčešće, dva kvalitetna treninga. Tu treba pametno procijeniti na čemu se isplati raditi, a na čemu ne. Kad se ne radi na taktici, radi se na drugim stvarima i mogu reći da su dečki prihvatili visoku razinu ozbiljnosti i posvećenosti na svim treninzima i utakmicama.

U reprezentaciji imate nekoliko igrača koji nisu poniknuli u našim klubovima. Kako ste ‘snimili’ Sučića, Stanišića, Pongračića...

– To se prati već dulje vrijeme, bilo je ideje da ih se i prije priključi, ali imali smo već posloženu situaciju, a neki od njih još nisu bili naznačili svoju kvalitetu. Tu nam jako pomaže HNS, imaju bazu podataka o svim igračima koji imaju mogućnost igrati za nas, sve koji bilo gdje u svijetu nešto odigraju, pokažu određenu kvalitetu. Moram pohvaliti Josipa Tomaška, tajnika U21 vrste, on je povezan sa svim skautima koji su posrednici, ljudima koji javljaju prve informacije, kontakte. I onda se krene s detaljnijom analizom i praćenjem svake utakmice.

Koliko ste često u kontaktu s igračima kad niste na okupu?

– Rijetko, jer oni su dan nakon naše utakmice u kolotečini svojih klubova, odnos trenera i igrača u klubu je puno intenzivniji od odnosa koji ja imam s njima i mislim da se nije pametno previše miješati.

Kakva vam je suradnja s trenerima naših klubova?

– Dosad je bila stvarno jako dobra, ne mogu se sjetiti nijednog nesporazuma. Mi se trudimo da igrači kod nas ostanu zdravi, ne mislimo samo na to što će se događati u sljedećih nekoliko dana, znamo što je bilo kod igrača prije deset dana, pa i ono što je pred njima, što ih čeka u klubovima. Pokušavamo optimizirati njihova opterećenja, da se vrate spremni, pa da igraju u klubu i da onda i za nas budu ponovno još bolji i zdravi. Bio sam trener u klubu, znam da je tamo neprestani pritisak zbog rezultata, a to znači da svaki trener želi imati zdrave igrače. I mislim da smo dosad uspjeli u tome, igrači nisu od nas odlazili ozlijeđeni, potrošeni.

Je li bilo pritisaka trenera da nekog ne zovete, poštedite ili slično?

– To i jest ono o čemu razgovaram s trenerima i sigurno njihove sugestije moramo uzeti u obzir. Dosad smo sve uspijevali zadovoljiti. Istina da nekad ne možeš izaći ususret jer nemaš drugih rješenja; ako se može izaći u susret, napravit ćemo sve što možemo da zadovoljimo klubove i trenere.

Ovo vam je prvi izbornički posao, iza vas je puno dulji rad u klubovima (Rudeš, Olimpija, Rijeka). Kako biste usporedili ta dva posla?

– U nekim stvarima je identično, ali puno toga je drukčije, izbornički posao nije toliko zahtjevan, pogotovo kad je riječ o vremenu koje se provodi na terenu i razmišljajući, pripremajući treninge i utakmice. Biti trener u klubu posao je od 24 sata dnevno. Čim se probudiš, razmišljaš o svojim igračima, o tome što si radio dan prije, što moraš napraviti taj dan, navečer opet razmišljaš o tome što si radio, kako su ti izgledali i ponašali se igrači. U reprezentaciji ipak nije tako.

Nedostaje li vam taj klupski ritam?

– Paaaa... Dovoljno sam mlad i sigurno ću se ponovno naći u tom specifičnom ritmu koji je izazovan. Istina da mi ponekad nedostaje, kad gledam neke utakmice, kad vidim kako neke momčadi napreduju... Dobiješ neku ideju, ali sretan sam i ovako.

Sad imate i više vremena za obitelj.

– Svakako, to je jedna od prednosti izborničkog posla, nađe se više vremena i za obitelj, pa i za druge stvari, pogledati neku utakmicu uživo.

Idete često na utakmice?

– Idem dosta na utakmice naše lige, sad je teže putovati, a i nemam nekakve potrebe putovati van, tako da gledam HNL. Pa i drugu ligu volim otići pogledati, tijekom vikenda odem barem na jednu utakmicu.

Liverpool mi je uljepšao dan

Kako vam se čini HNL?

– Dobar je, prvenstvo je zanimljivo, ujednačenije nego proteklih godina i čini se da će tako biti i dalje. Imamo kvalitetu, potencijal i talent i liga nam raste, postala je kompetitivna.

Znamo da revno pratite i Liverpool, svoj bivši klub, kako vam se sviđaju ove sezone?

– O, jako mi se sviđaju. Vidi se da su odlučili pokušati ponoviti sezonu otprije dvije godine, u prošloj su ih stvarno poremetile ozljede, a i teško je zadržati tu razinu forme i kvalitete tijekom tako dugog perioda. Sad su opet blizu onoga što su radili u sezoni kada su dominirali ligom. No, i drugi izgledaju dosta dobro, pogotovu Chelsea i Manchester City. Te su tri ekipe na najvišoj razini svjetskog klupskog nogometa, možda bi se tu još Bayern mogao priključiti. Bit će im teže osvojiti englesku ligu nego se do kraja boriti u Ligi prvaka iako se tu nikad ne zna u kakvoj ćeš formi dočekati nokaut-fazu. Ova posljednja utakmica Liverpoola protiv Manchester Uniteda bila je stvarno impresivna, svima nama koji volimo taj klub Redsi su priuštili krasno poslijepodne. Taj intenzitet u igri i taj mentalitet, uživancija je to gledati.

Je li u ovom trenutku Salah najbolji igrač na svijetu?

– Vjerojatno jest. Meni je Messi u svakom trenutku najbolji, ali gledamo li individualne izvedbe, razliku koju radi, golove, statistiku, Salah već dulje igra na takvoj razini, a onda dođe razdoblje kad je impresivan. Od početka sezone je strašan i u ovom trenutku je najbolji – zaključio je Igor Bišćan.