S Goricom i Rapidom sad su ključne utakmice za mir u Dinamu

Gorica i Dinamo odradili su svoje zadaće u osmini finala kupa. Doduše, koliko god se na papiru činilo da će se Goričani lako obračunati s Mladosti iz Ždralova, a Dinamo s vodećim drugoligašem BSK-om Bijelo Brdo, očito se za tu zadaću nisu pripremili kao odlični učenici, već su je odradili kampanjski. No i to je bilo dovoljno za prolaznu ocjenu, plavi su u Slavoniji pobijedili s 3:2 pogocima Gojaka, Andrića i Oršića, dok je Gorica do četvrtfinala stigla s dva pogotka u drugom poluvremenu preko Stojanovskog i Šrolera.

Rendulić: Vidimo svoju šansu

No, ako su te zadaće u kupu samo odradili, sad će morati biti puno spremniji jer danas u 17.05 sati u Goricu dolazi Dinamo. Neće to biti lagan posao ni za jednu momčad, to prije jer i Rendulićevi i Krznarovi štićenici igraju promjenjivo. Gorica je tako uz pet pobjeda i tri remija upisala i pet poraza te se ne nalazi na svojim uobičajenim pozicijama na tablici, momčad iz Velike Gorice je na šestom mjestu.

– Dinamo je naša najkvalitetnija momčad, satkana od iznimnih pojedinaca, mahom su to reprezentativci, no bez obzira na sve to, mi svoju šansu vidimo. Tražit ćemo ju od početka, učinit ćemo sve da ugrozimo Dinamo, da uzmemo sva tri boda – poručio je iz Gorice njihov trener Krunoslav Rendulić.

Dinamo ima samo jedan poraz u HNL-u, ali ne živi zato baš mirno i spokojno, treneru Dinama se stavljaju negativne “recke” čim mu momčad ne odigra nekakvu odličnu partiju. Prije pobjede nad BSK-om plavi su imali tri utakmice bez pobjede, remije s Rijekom i Istrom te poraz od Rapida u Europskoj ligi i odmah su se pojavile sumnje. Zbog svega toga, ova utakmica ponovno je jako važna plavima, to prije jer dolazi prije četvrtog kola Europske lige u kojoj plavi dočekuju Rapid.

Pobjeda bi Dinamo puno značila kao uvertira za dolazak Bečana, usto bi se nakon duljeg vremena vratili na prvo mjesto tablice. S obzirom na to da je susret Rijeke i Osijeka odgođen, a ta dva kluba imaju po tri boda više od Dinama, plavi bi se s njima bodovno izjednačili i izbili na vrh, a još bi imali jednu utakmicu manje od njih.

Gorica nikad nije pobijedila Dinamo

Utakmice s Goricom i Rapidom čak se mogu gledati i u paketu. U slučaju da Dinamo pobijedi u objema, ugasile bi se sve kritike oko njih, više se ne bi, makar samo u kuloarima, tražilo ime koje bi moglo naslijediti Damira Krznara. Kad bi se sudilo po dosadašnjim rezultatima onda bi se već mogla upisati pobjeda plavih. Naime, Gorica je od ulaska u prvu ligu sve pobjeđivala, ali nikada Dinamo. Samo je jednom izvukla remi (0:0), a i prošle sezone u kupu je bio remi u Maksimiru, no u produžecima je Dinamo na kraju uvjerljivo prošao dalje.

No već i činjenica da se nagađa što će biti ako Dinamo ne pobijedi Goricu i(li) Rapid donosi dodatni pritisak. Plavi su se s time dosad znali dobro nositi, ali im sigurno u prilog ne ide ni izostanak Ademija, kojeg još neko vrijeme neće biti, Petkovića još uvijek boli glava i upitan je, Jurić je u lakšem trenažnom procesu, Čop se još nije oporavio, samo je Šutalo blizu punom povratku.