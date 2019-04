Rus doselio u Hrvatsku i otkrio čemu se kod nas najviše čudi

Sitan, miran momak odrastao na ruskom nogometu sramežljivo nam je pružio ruku i pozdravio. On je Serder Serderov (25), Rus koji je u Inter iz Zaprešića došao ove godine, upisao deset nastupa i zabio pet pogodaka, a iza sebe ima zanimljivu priču.

Naime, odrastao je s Khabibom Nurmagomedovom, igrao s velikanima poput Eto’oa, Roberta Carlosa... a sada minute skuplja i uživa u Interu. Dva mjeseca u klubu bila su mu dovoljna da se privikne na sve. Jezik, naravno, još nije svladao, ali zato je uz njega uvijek suigrač Josip Brezovec koji je ujedno i prevoditelj.

Kramarić mu je najdraži

– Malen je ovo gradić i to mi je jako lijepo. Mogu se samo koncentrirati na nogomet. Uživam ovdje. Trener je predobar, moram ga pohvaliti. Imamo sjajan odnos. Razumijem gotovo sve riječi koje se tiču nogometa. Uživam raditi s njim. Od igrača sam prije igrao s Čulinom u Poljskoj, znam se i s Bugarinom Tsonevom koji zna malo ruskog, ali dobar sam i s Brezovcem koji je od prvog dana sa mnom – govori nam Serder koji je rekao nešto i o HNL-u, ali usporedio ga i s ruskom ligom.

– Hrvatski nogomet je jako napredan, igra se jako dobro. Razlika od ruskog nogometa je ta što se tamo igra jače fizički, agresivnija je liga, ali i HNL je odličan. Igra se pravi nogomet. Jedino nema stadiona, infrastrukture i malo mi je čudno kada nema gledatelja na utakmicama.

Serder je pratio vatrene na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Bilo mu je drago što dolazi u zemlju viceprvaka svijeta.

– Da, gledao sam kako je Hrvatska dobro igrala. U Inter sam došao jer mi je bilo važno da igram i da se vratim u formu u kojoj sam bio prije. Gledao sam par utakmica hrvatske lige i Intera i, kada sam vidio kakav je nogomet, odlučio sam doći. Naravno da je utjecaja imala i činjenica što je Hrvatska bila druga na svijetu. Bili su hit u cijelom svijetu pa i u Rusiji. Od hrvatskih igrača najviše mi se sviđa Kramarić. Sviđa mi se jako njegov stil. No Modrić je daleko najbolji hrvatski igrač – kaže zaprešićki veznjak koji je, kada je igrao u ruskom Anžiju, svlačionicu dijelio s Eto’om, Robertom Carlosom, Willianom.

– Eto’o je bio najbolji kapetan, on je pravi dečko. Puno je razgovarao s mladima, pomagao im... Vidjelo se da je bio veliki igrač. Roberto Carlos bio je kao prijatelj. Nikada ne bih rekao da će napraviti takvu karijeru. Bio je za zafrkanciju, za sve opcije. Normalan čovjek. Bio mi je gušt igrati s njima.

A nisu oni jedini u bilježnici velikih prijateljstava. Serder je odrastao s MMA borcem Nurmagomedovom.

– Iz malog grada smo, nema čovjeka koji ne pozna Khabiba. Još kada nije bio zvijezda dosta smo se družili. Znali smo svi da je talent i da će biti dobar. On sa svima razgovara, skroman je, sa svima se podruži. Tko ga ne zna, govori da je u nekim situacijama pun sebe i slično, no to je za javnost. Inače je jako dobar i društven čovjek. Zajedno samo odrasli, znamo se još iz djetinjstva. Sada se čujemo prije i poslije njegovih mečeva. On mijenja broj mobitela svaki tjedan pa se čujemo preko Instagrama. Kada vidi da igram ili da je veća utakmica, zaželi mi sreću.

A sreće mu neće trebati s obzirom na to da je u Interu proigrao. No o budućnosti ne razmišlja previše.

Rusi probleme riješe odmah

– Ne želim razmišljati o tome što će biti. Trenutačno sam posvećen Zaprešiću, ali kada bih morao birati, volio bih igrati u Španjolskoj. To mi je želja od djetinjstva. Drago mi je da sam se vratio igrama, da sam dobar, ali sada razmišljam samo o Interu. Tu se dobro osjećam i želim napredovati – kaže mladi Rus koji je usporedio dvije nacije.

– Kada sam slobodan, odem u restoran na ručak, malo se prošećem. Dobro se jede ovdje, kao i u Rusiji. Najviše me čudi što su u Hrvatskoj svi usporeni. U Moskvi je sve ubrzano. No i Hrvati i Rusi su otvoreni, slični. Način života, vole izlaziti... Razlika je jedino to što, kada u Rusiji bude neki problem, oni postaju nervozni i to se odmah mora riješiti, dok u Hrvatskoj sve ide polako.

A kakav je Serder, rekao nam je i prevoditelj koji ga poznaje:

– Pozitivno nas je iznenadio. Super je dečko i igrač. Jako nam je bitan u momčadi – zaključio je Brezovec.

