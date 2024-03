Rudeš zabranio dolazak na zapad Kranjčevićeve u obilježjima Dinama. Ovo je njihovo objašnjenje

Nogometaši Rudeša i Dinama odigrat će utakmicu u posljednjem kolu HNL-a prije reprezentativne pauze i ulaska u završni diosezone. Iz Rudeša su danas objavili informacije o ulaznicama za utakmicu na stadionu u Kranjčevićevoj ulici, a iz fenjeraša HNL-a su ponovili situaciju kao iz prvog dijela sezone. To je svakako čudna odluka poštoi nema opasnosti od navijačkih incidenata, nikada prije nismo doživjeli tako nešto na utakmici dva zagrebačka prvoligaša.

Na zapadnu tribinu se tako neće moći ući u navijačkim obilježjima Dinama, a bit će zabranjeni rekviziti, transparenti i zastave gostujućeg kluba iz Maksimira. Kao razlog tome iz Rudeša su naveli protokolarne razloge. U prvom dijelu sezone kao razlog su naveli da je to odluka policije, što je policija kasnije demantirala što je izazvalo brojne reakcije navijača Dinama.

Gotovo svi navijači Rudeša navijaju i za Dinamo pa je tako malo vjerojatno da bi moglo doći do nemilih scena i tučnjave. Inače, predsjednik Rudeša Josip Šimunić bivši je nogometaš Dinama, pa stoga i nije pretjerano jasno zašto je došlo do te odluke. Isto tako, iz Rudeša su napisali kako sve ulaznice moraju biti isprintane i u fizičkom obliku, a ulaznice će se prodavati na Kranjčevićevoj od utorka do četvrtka od 13 do 18 sati ili putem interneta. Na dan utakmice prodaje ulaznice neće biti.