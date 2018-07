Romeo Jozak postao izbornik kuvajtske reprezentacije

Nakon što je u travnju dobio otkaz u poljskom prvoligašu Legiji hrvatski trener Romeo Jozak ima novi posao.

Sljedeće dvije godine vodit će kuvajtsku nogometnu reprezentaciju koja će igrati na Azijskom kupu igrača do 23 godine te u kvalifikacijama za OI u Tokiju 2020. godine.

Kuvajt se ponovno uključuje u natjecanja nakon dvogodišnje Fifine suspenzije zbog uplitanja politike u rad saveza.

Poslije otkaza u poljskom prvoligašu Jozak se spominjao i kao potencijalni nasljednik Nikole Jurčevića na Dinamovoj klupi. Na kraju trenersko mjesto u hrvatskom prvaku dobio Nenad Bjelica.

Just signed a two year contract with Kuwait FA as a Head Coach of the ‘A’ and ‘Olympic’ team. 👍🇰🇼 🇭🇷 pic.twitter.com/VADiKu6RBF