Dalić otkrio kome će prvo javiti ostaje li pa dodao: 'To je veći dobitak od srebra'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nikako da uhvati malo odmora nakon sjajnog nastupa s vatrenima na Svjetskom prvenstvu. Stalno ima medijske obveze, a ovoga puta bio je na Hrvatskoj nogometnoj televiziji.

- Ovi sjajni dojmovi se neće dugo slegnuti, ovo je jedan lijepi san koji dugo traje i nadam se da nas nitko neće probuditi. Jest, rezultat je vrhunski, možda nismo ni svjesni što smo napravili, rekao je Dalić u uvodu pa nastavio:

- Ipak postoji u meni jedan mali žal, a to je da nismo svjetski prvaci jer smo po meni to trebali biti nakon one prezentacije u finalu. Ali to je nogomet, poklope se neke stvari i to je tako. Možda nam se ona sva sreća tijekom turnira vratila na drugi način.

Objasnio je izbornik i što ga jako veseli.

- Možda veći dobitak od tog srebra je upravo to što se dogodilo poslije: takve emocije, takvo zajedništvo hrvatskog naroda već dugo nije bilo. Mi smo ponosni jer smo ga mi vratili preko nogometa. A veseli me što je bilo veličanstveno, bez ijednog incidenta i propusta i pokazali smo veliko zajedništvo, ponos i prkos.

Dalić je nakon SP-a u emotivnom razgovoru otkrio i što ga smeta u odnosu Saveza prema njemu, a ovoga puta se opet na to osvrnuo.

- Nije vrijeme ni mjesto da govorim o tome. Rekao sam ono što je meni na duše, šutio sam šest mjeseci i držao fige u džepu. Moram dati do znanja da znam što se događalo da se to ne bi ponovilo. Nije moj cilj raditi preinake, ja sam trener u nogometu. Ne mogu dopustiti da netko radi protiv mene. Kad je sve prošlo, moram reći što me smeta. Samo želim dati do znanja da znam koje su se stvari pokušavale.

Ostaje li na klupi?

- Najljepše je otići kad ste na vrhu. Ja sam na vrhu, napravio sam maksimum. Nisam ja mađioničar, u tim trenucima se najbolje pokupiti i otići. Rekao sam u Livnu - ovoliki narod i emocije, teško je to zanemariti. Ja sam običan čovjek, jedan iz naroda. Ne mogu zanemariti te ljude, živim najljepše trenutke svoje trenerske karijere, ali moram biti jako oprezan. Meni se nikud ne žuri, imam neke privatne stvari koje rješavam. Prije svega ću javiti igračima, oni su sad na odmoru.

