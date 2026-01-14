Rođen je Francuskoj, ali je uvijek želio Hrvatsku: 'Volim Thompsona i janjetinu'

HNK Rijeka je na svojim službenim kanalima potvrdila drugu akviziciju u zimskom prijelaznom roku. Nakon Gruzijca Tornikea Morchiladzea, u redove Rijeke je stigao i Teo Barišić, 21-godišnji desni bek koji je dosad branio boje francuskog velikana Lyona.

- Ponosan sam i sretan što sam ovdje. Hvala predsjedniku, treneru i sportskim direktorima. Jedva čekam zaigrati na Rujevici i dati sve od sebe. Rijeka mi je predstavila dobar projekt za razvoj moje karijere koji nisam mogao odbiti. Svidjeli su mi se grad i klub - rekao je Barišić po potpisu ugovora za Rijeku.

Teo Barišić je rođen 30. rujna 2004. godine u Viviatu, malenom gradu u Francuskoj blizu Lyona. Njegovi roditelji, Pero i Draženka Barišić, su inače etnički Hrvati iz Zenice, te su odselili u Francusku prije nešto više od 30 godina. Otac Pero se u Francuskoj profesionalno bavio ragbijem, a Teo ima i dva starija brata; jedan se bavi ragbijem, a drugi nogometom.

- Imao sam predivno djetinjstvo, nikad mi ništa nije nedostajalo. Viriat je mirno mjesto, svi se poznaju, a meni je ostalo u najljepšem sjećanju jer sam ondje napravio prve nogometne korake. Uvijek sam bio s loptom. Cijeli dan sam s braćom i prijateljima igrao nogomet na ulici - pričao je Barišić.

Barišić se 2017. godine pridružio nogometnoj školi Olympique Lyona, gdje je bio sve do današnjeg transfera u Rijeku. Na ljeto 2024. godine je potpisao prvi profesionalni ugovor s Lyonom, a u tom periodu je postao i kapetan momčadi rezervi Lyona, te se u klubu često isticala njegova liderska crta. Za prvu momčad je debitirao 17. svibnja 2025. u ligaškom dvoboju protiv Angersa. Zanimljivo, time je postao točno 600. igrač u povijesti kluba koji je zaigrao za prvu momčad Lyona.

Imao je mogućnost predstavljati tri različite reprezentacije; Hrvatsku zbog nacionalnosti svojih roditelja, Bosnu i Hercegovinu zbog mjesta rođenja svojih roditelja te Francusku jer se tamo rodio i proveo cijeli svoj život. Teo je zasad upisao sedam nastupa za U-21 selekciju hrvatske reprezentacije kod izbornika Ivice Olića, gdje je nezamjenjiv na desnom beku, a prema svemu što znamo, plan mu je predstavljati Hrvatsku i na seniorskoj razini.

- Odluka je za mene bila jasna, uvijek sam želio igrati za Hrvatsku, tu nije bilo dvojbi. U reprezentaciji se osjeća zajedništvo, svi dišemo kao jedan. Moj najveći san je osvojiti Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom - rekao je jednom prilikom Barišić.

U domu Barišića u Francuskoj uvijek se snažno isticao identitet pripadnosti Hrvatskoj, a vrlo su često u kući na repertoaru bili i hrvatska glazba te hrvatska hrana.

- Glazba mi uvijek popravi raspoloženje, pogotovo prije utakmice. Volim Thompsona, Olivera Dragojevića, Halida Bešlića, ali i francuske izvođače. Hrvatska kuhinja mi je draža od francuske. Jako volim janjetinu - poručio je Teo Barišić, novi desni bek Rijeke.