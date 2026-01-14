Rođen je Francuskoj, ali je uvijek želio Hrvatsku: 'Volim Thompsona i janjetinu'

HNK Rijeka je na svojim službenim kanalima potvrdila drugu akviziciju u zimskom prijelaznom roku. Nakon Gruzijca Tornikea Morchiladzea, u redove Rijeke je stigao i Teo Barišić, 21-godišnji desni bek koji je dosad branio boje francuskog velikana Lyona.
- Ponosan sam i sretan što sam ovdje. Hvala predsjedniku, treneru i sportskim direktorima. Jedva čekam zaigrati na Rujevici i dati sve od sebe. Rijeka mi je predstavila dobar projekt za razvoj moje karijere koji nisam mogao odbiti. Svidjeli su mi se grad i klub - rekao je Barišić po potpisu ugovora za Rijeku.Nećete vjerovati što je u nedjelju doživio Luka Modrić: O njegovom potezu bruji cijela Italija
Teo Barišić je rođen 30. rujna 2004. godine u Viviatu, malenom gradu u Francuskoj blizu Lyona. Njegovi roditelji, Pero i Draženka Barišić, su inače etnički Hrvati iz Zenice, te su odselili u Francusku prije nešto više od 30 godina. Otac Pero se u Francuskoj profesionalno bavio ragbijem, a Teo ima i dva starija brata; jedan se bavi ragbijem, a drugi nogometom.
- Imao sam predivno djetinjstvo, nikad mi ništa nije nedostajalo. Viriat je mirno mjesto, svi se poznaju, a meni je ostalo u najljepšem sjećanju jer sam ondje napravio prve nogometne korake. Uvijek sam bio s loptom. Cijeli dan sam s braćom i prijateljima igrao nogomet na ulici - pričao je Barišić.
Barišić se 2017. godine pridružio nogometnoj školi Olympique Lyona, gdje je bio sve do današnjeg transfera u Rijeku. Na ljeto 2024. godine je potpisao prvi profesionalni ugovor s Lyonom, a u tom periodu je postao i kapetan momčadi rezervi Lyona, te se u klubu često isticala njegova liderska crta. Za prvu momčad je debitirao 17. svibnja 2025. u ligaškom dvoboju protiv Angersa. Zanimljivo, time je postao točno 600. igrač u povijesti kluba koji je zaigrao za prvu momčad Lyona.
Imao je mogućnost predstavljati tri različite reprezentacije; Hrvatsku zbog nacionalnosti svojih roditelja, Bosnu i Hercegovinu zbog mjesta rođenja svojih roditelja te Francusku jer se tamo rodio i proveo cijeli svoj život. Teo je zasad upisao sedam nastupa za U-21 selekciju hrvatske reprezentacije kod izbornika Ivice Olića, gdje je nezamjenjiv na desnom beku, a prema svemu što znamo, plan mu je predstavljati Hrvatsku i na seniorskoj razini.
- Odluka je za mene bila jasna, uvijek sam želio igrati za Hrvatsku, tu nije bilo dvojbi. U reprezentaciji se osjeća zajedništvo, svi dišemo kao jedan. Moj najveći san je osvojiti Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom - rekao je jednom prilikom Barišić.
U domu Barišića u Francuskoj uvijek se snažno isticao identitet pripadnosti Hrvatskoj, a vrlo su često u kući na repertoaru bili i hrvatska glazba te hrvatska hrana.
- Glazba mi uvijek popravi raspoloženje, pogotovo prije utakmice. Volim Thompsona, Olivera Dragojevića, Halida Bešlića, ali i francuske izvođače. Hrvatska kuhinja mi je draža od francuske. Jako volim janjetinu - poručio je Teo Barišić, novi desni bek Rijeke.
čuj ovo: „roditelji etnički Hrvati iz Zenice"... kakva je to budalasta kvalifikacija.... Hrvat je Hrvat, nije jogurt da bude etnički, biološki ili light. ‘Etnički’ valjda ovdje služi da zvuči pametnije odnosno da ga se degradira, jer ovaj "neetnički" ili "autohtoni"" je nešto drugo ... puno riječi, malo smisla ali etiketa je pala nije "naš" nego zenički – i svi zadovoljni, osim razuma.