'Rijeku volim i dao sam joj sve. Dva put su me strašno izviždali, a koliko ih je samo otišlo u Dinamo?'

Kad smo posljednji put razgovarali sa Stefanom Ristovskim još je bilo neizvjesno hoće li produljiti ugovor s Dinamom. Ovaj vrijedni nogometaš plavih imao je ugovor do ljeta 2024. godine, a ni klub ni igrač nisu baš sretni kad igrač ulazi u zadnju godinu ugovora jer to za obje strane donosi nesigurnost. Ristovski je tada poželio ostati.

- U Dinamu i Zagrebu se osjećam prekrasno i to nimalo ne skrivam. Imam dvoje djece, jedno je jučer imalo peti rođendan, mlađe ima godinu i pol, dakle imam obitelj, nisam više sam, nisam si više u prvom planu. U nogometu ne znate što vam nosi sutra, ali ja bih volio još ostati ovdje - govorio nam je tada Ristovski.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hranim se trofejima

U međuvremenu su razgovori nastavljeni i sve je okončano na obostrano zadovoljstvo. Produljili ste ugovor s Dinamom, jeste li zadovoljni, jesu li pregovori bili teški?

- Zadovoljan sam jer sam se vidio u Dinamu, nikad nisam razmišljao o odlasku. Želim ovdje nastaviti jer me ispunjavaju ti trofeji, s njima nešto iza vas ostaje. I ne zadovoljava me 100.000 nekog novca više, ispunjavaju me ti trofeji, njima se hranim. A dogovorili smo se brzo, prije sam već razgovarao s trenerom i Upravom i zapravo nismo imali o čemu puno pregovarati.

Dinamo je u Splitu izborio naslov prvaka, koliko ste emocionalno doživjeli tu feštu kod najvećeg suparnika?

- Lijepo je to doživjeti, slavljenje naslova kod najvećeg rivala ne događa se često, nismo se nadali da će se tako poklopiti da ćemo imati priliku proslaviti naslov u Splitu. No, zaslužili smo taj naslov tih pet kola prije kraja natjecanja - kaže Ristovski.

GALERIJA Dinamova škola pred povijesnim neuspjehom

I na povratku je bilo slavlja s navijačima, jeste li očekivali da će biti tako s obzirom na to da je Dinamo godinama dominantan i da je navijače već naviknuo na trofeje?

- Lijepo je vidjeti toliko navijača, a to slavlje na autocesti bilo je spontano. Istina, ja bih volio vidjeti još više navijača, ne mislim samo na BBB, nego na sve navijače jer Dinamo to zaslužuje. Dinamo je europski klub, i bez obzira na dominaciju Dinama u HNL-u, trebali bismo imati više ljudi u Maksimiru, ali ima tu i drugih stvari zbog kojih je tako, da ne govorim o stadionu i gotovo stalno lošem vremenu kad igramo doma.

Kako vam je igrati preostale utakmice kad ste već prvaci?

- Nije se ništa promijenilo, mentalitet Dinama je uvijek isti, nije važno što smo osvojili naslov, a to govorim i mladim dečkima, teško je steći pobjednički mentalitet, a jako ga je lako izgubiti, samo jedna loša utakmica može vam gotovo sve odnijeti. Maksimir mora biti neosvojiva tvrđava i to mora svatko znati - ističe Ristovski.

VEZANI ČLANCI:

Kao desni bek bili ste efikasni u posljednje vrijeme, no u posljeldnjim utakmicama bili ste stoper, kako se osjećate na tome mjestu?

- Iznenadio sam se da mogu i na toj poziciji dobro igrati. Istina, igrao sam na mjestu stopera u Makedoniji, ali tamo igramo s tri stopera, a u ovoj klasičnoj postavi s četiri igrača u zadnjoj liniji nisam dosad igrao na mjestu stopera. I mogu reći da se dobro osjećam, učim, pratim, pokušavam shvatiti neke stvari, uvijek imam što učiti.

U nedjelju se vraćate na Rujevicu, kako se osjećate kad dođete tamo?

- Lijepo mi je bez obzira na to što me negativno dočekuju, ali nogomet je surov. Dvaput su me tamo strašno izviždali, kao da sam, dok sam bio u Rijeci, nešto loše napravio. Ne gledaju to što sam napravio s Rijekom. Ja volim Rijeku i dolazak iz Italije u Rijeku bio mi je potez karijere. Osvojio sam prvenstvo s Rijekom, davao za klub uvijek sve što sam mogao. Spominje se to da mi zamjeraju što sam rekao da ću si tetovirati taj trofej, a to što sam došao u Dinamo, klub koji stalno osvaja naslove i uspješan je u Europi, ne bi mi trebali zamjerati. Pa koliko je samo igrača iz Rijeke prešlo u Dinamo, koliko je Rijeka samo na tome zaradila. Žao mi je zbog toga, no nisu svi Riječani takvi prema meni, imam tamo puno prijatelja i ne zvižde mi svi, ali istok i Armada su neka druga priča - rekao nam je Ristovski koji to od svojih bivših navijača doista nije zaslužio. Ginuo je tada za Rijeku kao što sada gine za Dinamo, uvijek je imao maksimalno profesionalan pristup.

VEZANI ČLANCI:

Ademiju nedostaje Dinamo

Kako će dočekati Bišćana, nisu ga baš voljeli dok je bio trener, no donio im je trofej?

- A ne znam što bih rekao, ali neka rade što hoće.

Čujete li se s dojučerašnjim Dinamovim kapetanom Arijanom Ademijem, kojem ste kapetan u reprezentaciji. Kako mu je, nedostaje li mu Dinamo?

- Dobro je, sad je zabio golčinu, poslao sam mu poruku u stilu – pa što se ljudi čude, mi tako uvijek zabijamo. A Dinamo će mu uvijek faliti, no drago mi je što se brzo prilagodio, otići u Kinu nije lako. Nadam se da ćemo se u lipnju vidjeti na utakmicama Lige nacija u reprezentaciji, iako ne znam kakvi su mu planovi, nismo još o tome razgovarali - rekao je Stefan Ristovski.