U Dinamu razmišljaju hoće li kupiti 21-godišnjeg napadača, mogu ga dobiti za 3,5 milijuna eura

Slovenski napadač Žan Vipotnik uskoro će znati hoće li svoju karijeru nastaviti u Dinamu. Prema nekim izvorima već je jučer trebao postati igrač Dinama. Naravno, u slučaju da se klubovi dogovore, prije svega o cijeni. Koliko znamo Maribor bi ga bio spreman pustiti za oko 3 ili 3,5 milijuna eura, no ne zna se koliko nudi Dinamo.

Krznar treći trener

Dinamo je prema izjavama iz mariborskog kluba u prednosti pred ostalim zainteresiranim klubovima, kojih ima, ali ako želi taj "popust", mora ga ostvariti što prije.

O kakvom je igraču riječ, govori i novo priznanje koje je Vipotnik dobio. Taj 21-godišnji napadač već se okrunio trofejem, bio je najbolji mladi igrač sezone, a sad je proglašen igračem sezone. Sindikat profesionalnih nogometaša Slovenije proglasio ga je najboljim u sezoni koja je pri kraju. Vipotnik je trenutačno i prvi strijelac slovenske lige s 20 pogodaka, a u glasovanju je pobijedio ispred dvojca iz Olimpije, Maxa Elšnika i Marija Kvesića. Glasovali su članovi sindikata, igrači i igračice, više od 800 trenera, sportski novinari 13 redakcija te navijači.

– Iskreno sam iznenađen, bila je velika konkurencija. Hvala svima koji su glasali za mene, mojim suigračima, svima u klubu, bez svih njih ne bih uspio. Još je jedna utakmica do kraja prvenstva, idemo po novu pobjedu – rekao je Vipotnik na uručenju nagrade u Ljubljani.

Za najboljeg trenera u sezoni izabran je trener Olimpije Albert Riera koji je slavio ispred Olivera Bogatinova iz Radomlja i Damira Krznara iz Maribora.

Vipotnik i Riera zacijelo će na kraju sezone promijeniti klubove, no Vipotnik o tome nije želio govoriti. Nakon nekoliko sastanaka zna se da je Maribor poslao svoje uvjete u Maksimir. Koliko znamo, u Dinamu su uzeli nekoliko dana za razmišljanje. No, da je priča vruća, nije sporno i sad o Dinamu ovisi hoće li prihvatiti to što traži Maribor. Popust za Dinamo neće biti prevelik, Maribor je od konkurenta plavih već dobio konkretnu ponudu od 3,5 milijuna i slovenski klub sigurno neće ići baš puno ispod tog iznosa.

Vipotnik bi rado u Dinamo

Koliko znamo, Vipotnik bi rado u Dinamo, tek mu je 21 godina i sigurno je da bi za njega pravi izbor bio klub u kojem će se još razvijati, napredovati. U slučaju da ode u veći europski klub, pitanje je koliko bi igrao, dok bi u Maksimiru sigurno imao pravu priliku.

Vipotnik nije jedina meta Dinama, napadač Rijeke Matija Frigan i dalje je zanimljiv plavima, čak je moguće da bi plavi rado doveli obojicu iako bi to značilo velik trošak, a nisu napadači jedini profil igrača koje Igor Bišćan želi u slaganju svoje momčadi s kojom bi napao Europu već na ljeto te nastavio dominaciju u domaćem prvenstvu. Doduše, još treba vidjeti i koliko će novca plavi imati za kupnje, odnosno koga će i za koliko novca prodati. Sad prvo treba dovesti prvog igrača, odnosno osigurati njegov dolazak s prvim danima prijelaznog roka, bio to Vipotnik ili Frigan, koji su sad u fokusu i o kojima su razgovori otvoreni.