UŽIVO Rijeka od prve minute krenula agresivno i napada Hajduk

A Mislav Karoglan, privremeni trener Hajduka, bez zadrške je u najavi ovog susreta kazao da je njegova momčad "puno bolja od Rijeke". Dosta optimistično s obzirom na to da Hajduk i dalje nema autoritet igre u kontinuitetu i za Dinamom već sada zaostaje 11 bodova, uz utakmicu manje. Drugim riječima, to se ne govori tako, rekli bi iskusniji treneri. No Karoglan je još mlad trener i pragmatičan pristup naučit će kako bude skupljao iskustvo.