VIDEO Katastrofa izbjegnuta u posljednjem trenutku: Ogroman odron blokirao cestu, reakcija vozača spasila život

Vožnja planinskom magistralom u sekundi se pretvorila u borbu za goli život – brdo se doslovno sručilo na cestu, a vozač je samo pukom srećom uspio zakočiti prije nego što je završio pod tonama kamenja i zemlje. U mjestu Čelebići, u Bosni i Hercegovini, došlo je do snažnog odrona u kojem se velika količina stijena i zemlje obrušila izravno na prometnicu. Materijal je pao svega nekoliko metara ispred automobila koji je nailazio, a vozač je u posljednjem trenutku uspio stati i izbjeći tragediju.

Dramatičan prizor zabilježen je i kamerom. Kako je objavio predsjednik stranke Za pravdu i red te zastupnik u Narodnoj skupštini RS-a Nebojša Vukanović, upravo je pravodobna reakcija vozača spriječila najgori scenarij. U samo nekoliko sekundi cesta je ostala zatrpana kamenjem, a prolaz je postao nemoguć. Vukanović je pritom upozorio da ovo nije izoliran slučaj, nego još jedan pokazatelj lošeg stanja prometne infrastrukture u istočnoj Hercegovini. Podsjetio je i na nedavni odron na magistralnom putu Foča – Sarajevo, koji, prema pisanju portala Klix.ba, nadležne službe još uvijek nisu u potpunosti sanirale.