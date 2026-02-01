Naši Portali
ZA DLAKU

VIDEO Katastrofa izbjegnuta u posljednjem trenutku: Ogroman odron blokirao cestu, reakcija vozača spasila život

VL
Autor
Večernji.hr
01.02.2026.
u 07:26

U mjestu Čelebići, u Bosni i Hercegovini, došlo je do snažnog odrona u kojem se velika količina stijena i zemlje obrušila izravno na prometnicu.

Vožnja planinskom magistralom u sekundi se pretvorila u borbu za goli život – brdo se doslovno sručilo na cestu, a vozač je samo pukom srećom uspio zakočiti prije nego što je završio pod tonama kamenja i zemlje. U mjestu Čelebići, u Bosni i Hercegovini, došlo je do snažnog odrona u kojem se velika količina stijena i zemlje obrušila izravno na prometnicu. Materijal je pao svega nekoliko metara ispred automobila koji je nailazio, a vozač je u posljednjem trenutku uspio stati i izbjeći tragediju.

Dramatičan prizor zabilježen je i kamerom. Kako je objavio predsjednik stranke Za pravdu i red te zastupnik u Narodnoj skupštini RS-a Nebojša Vukanović, upravo je pravodobna reakcija vozača spriječila najgori scenarij. U samo nekoliko sekundi cesta je ostala zatrpana kamenjem, a prolaz je postao nemoguć. Vukanović je pritom upozorio da ovo nije izoliran slučaj, nego još jedan pokazatelj lošeg stanja prometne infrastrukture u istočnoj Hercegovini. Podsjetio je i na nedavni odron na magistralnom putu Foča – Sarajevo, koji, prema pisanju portala Klix.ba, nadležne službe još uvijek nisu u potpunosti sanirale.
Ključne riječi
odron

