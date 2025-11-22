Naši Portali
DEBAKL BIJELIH

Pogledajte objavu Hajduka nakon najtežeg prvenstvenog poraza u povijesti

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
22.11.2025.
u 23:44

Hajduk je dosad četiri puta gubio s četiri pogotka razlike u prvenstvu

Hajduk je poražen s 5:0 na Rujevici u 14. kolu HNL-a. Riječani su tako nanijeli najteži poraz Bijelima u prvenstvu otkako postoji Hrvatska nogometna liga. Tri pogotka za pobjednike je zabio Toni Fruk, sve u prvom poluvremenu, a pobjedu domaćih potvrdili su Samuele Vignato i Luka Menalo.

Hajduk je dosad četiri puta gubio s četiri pogotka razlike u prvenstvu. Tri puta je rezultat bio 4:0 (2006. i 2019. protiv Rijeke te 2016. protiv Dinama), a najbolniji poraz Splićana do danas bio je onaj od 1:5 na Poljudu protiv Varteksa. Tri pogotka tada je zabio veliki Miljenko Mumlek, jedan je dodao Veldin Karić, a posljednji pogodak u mreži Bijelih bio je autogol Gorana Sablića. Ovo je Hajduku prvi poraz s pet pogodaka razlike u HNL-u.

Bijeli su se nakon utakmice oglasili na društvenim mrežama objavivši fotografije s utakmice uz opis "Nema riječi koje mogu izbrisati večerašnji poraz".

VR
vrbaZG
00:35 23.11.2025.

Da se ne zaboravi da su 2013. dobili 5 komada u kupu od Dinama (pobjeda 5:0).

