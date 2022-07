Ribakina preokretom osvojila Wimbledon i upisala se u povijest!

Kazahstanka Jelena Ribakina pobjednica je ovogdišnjeg Wimbledona u konkurenciji tenisačica, ona je u finalu preokretom svladala Tunižanku Ons Jabeur sa 3-6, 6-2, 6-2.

Na startu susreta dvije debitantice u finalu nekog "grand slam" turnira bolje se snašla starija, 27-godišnja Jabeur koja je prvenstveno zahvaljujući brojnim pogreškama Ribakine dobila prvi set sa 6-3.

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION Ons Jabeur during the The Final of the Ladies' Singles against Elena Rybakina on day thirteen of the 2022 Wimbledon Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon. Picture date: Saturday July 9, 2022. Photo: John Walton/PRESS ASSOCIATION

No, kada se 23-godišnja Kazahstanka rođena u Moskvi pribrala i smanjila broj pogrešaka ritam susreta se okrenuo u njezinu korist. Ribakina je ostvarila rani "break" u drugom setu, odbila sve prilike Jabeur za povratak u taj set, a gotovo ista situacija se dogodila i u trećem setu. Veliku ulogu u posljednjem setu imale su i loše procjene Jabeur kada izazvati sporne odluke linijskih sudaca, a kada ne. U tri je navrata propustila izazvati pogrešne odluke na svoju štetu u ključnim trenucima gemova, dok je tri puta pogrešno pozivala "challenge" na ispravne odluke sudaca što jju je odvelo u rezultatski zaostatak.

Ovom pobjedom Ribakina je postala prva igračica iz Kazahstana koja je osvojila "grand slam" naslov, a prije ovoga Wimbleodna najbolji rezultat na "grand slamu" bilo joj je četvrtfinale Roland Garrosa prošle godine.