Rendulić: 'Ne znam kada je Dinamo ovako izgledao. Možda u ligi za ostanak'

Nakon 23. kola Hrvatske nogometne lige u HRT-ovoj emisiji Stadion gostovao je nogometni trener Krunoslav Rendulić. Jedna od glavnih tema emisije bio je potpuni raspad Dinama na Rujevici. Aktualni prvaci ponovo su podbacili u ključnom trenutku i izgubili s golemih 4:0. Uz velikih sedam bodova zaostatka za momčadi s Kvarnera i šest za Hajdukom, obrana naslova dolazi pod sve veći upitnik, a kritike igračima, ali i upravi Dinama postaju sve glasnije i sveobuhvatnije. Rendulić je komentirao izvedbu jedne i druge strane u derbiju.

"Izvrsno pripremljena utakmica od strane Đalovića i stožera. Kvalitetni, čvrsti, kompaktni, agresivni. Dinamo sve to nije bio, nisu se nikako uspijevali snaći. Sve u svemu, jako loše izdanje Dinama. Defenzivno je Dinamo bio čak i užasan. Netko će tražiti alibi u crvenom kartonu Kange, ali treba biti pošten, dobili bi, možda ne toliko uvjerljivo, i da toga nije bilo. Apsurdno je da je Dinamo najbolju utakmicu odigrao u gostima protiv Osijeka, a to su izgubili. Sve dobivaju na individualnu kvalitetu. To je sve premalo od Dinama, a u ovoj im se utakmici sve posložilo", kazao je Rendulić pa nastavio:

"Izbor igrača mi je upitan. Stefan Ristovski i Ronael Pierre-Gabriel, desni bekovi, sjede na klupi i imate nominalno najboljeg stopera Kevina Theophilea, a vi uporno gurate Samyja Mmaeea. Leon Belcar također je došao jučer, nisam siguran da zna sva imena suigrača", rekao je nogometni trener. Zatim se dotaknu ljestivce derbija. Dinamo ima jednu pobjede i osvojio je tek pet bodova.

"To je otprilike ta razlika koja je na tablici. Dinamo zaista u osam utakmica je uzeo samo pet bodova, šest pogodaka i 14 primljenih. Ne znam kada je Dinamo, otkako je HNL-a, ovako izgledao, možda u onoj Ligi za ostanak", zaključio je trener. Rendulićev posljednji angažman bio je u azerbajdžanskom Sabahu. Trenersku je karijeru započeo kao pomoćnik Dragana Skočića u iranskom Fooladu. U Hrvatskoj je vodio Istru, Šibenik i Goricu. Međutim, najveći je uspjeh postigao u inozemstvu kada se sa Zrinjskim iz Mostara natjecao u Konferencijskoj ligi.