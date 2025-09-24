Regionalni mediji poklonili se čudesnom Dinamu poslije rušenja moćnih Turaka: Evo što pišu susjedi

U susretu 1. kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pobijedili Fenerbahče sa 3-1 osvojivši važna tri boda na startu nove europske sezone. "Modri" ovoga ljeta nisu morali igrati europske kvalifikacije već su na osnovu klupskog koeficijenta direktno izborili plasman u Europsku ligu. U prvom kolu sa suprotne strane je stajao turski velikan, a Dinamo je nakon sjajne predstave zasluženo slavio.
Junak susreta bio je dvostruki strijelac Dion Drena Beljo (21, 51), a gol za "Modre" zabio je i Monsef Bakrar (90+4). Strijelac za goste bio je Sebastian Szymanski (25).
Regionalni mediji popratili su veliku pobjedu Dinama na otvaranju Europske lige ove sezone.
- Dinamo srušio Fenerbahče za veliko slavlje na Maksimiru - piše Klix.
- Europa za Dinamo počela na najbolji mogući način: Fenerbahce pao na Maksimiru - navodi SportSport.ba te dodaje:
- Nogometaši zagrebačkog Dinama na sjajan način otvorili su novu europsku sezonu. U prvom kolu Europa lige, Modri su večeras upisali veliki trijumf protiv Fenerbahce rezultatom 3:1.
- Zagreb i Beograd ostali neosvojive tvrđave na startu europske sezone! - piše Dnevni Avaz.Zlatko Dalić objavio popis Hrvatske za ključne utakmice kvalifikacija: Evo koga je pozvao u vatrene
Prva utakmica Dinama u ovom novom sastavu, a da je odigrana cijela utakmica jako dobro i da zapravo nije bilo crnih rupa. Presudilo je to da se u 2. poluvremenu nisu povukli u svojih 16 metara (tako su u 1. primili gol)... Šteta da nisu iskoristili još koju šansu, malo je Hoxha komplicirao, Ljubičić bio sebičan, no ne možeš sve... Ovo je Kovačevićev položen ispit, bez obzira što su Turci u krizi, trebalo je ovo dobiti.