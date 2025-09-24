Regionalni mediji poklonili se čudesnom Dinamu poslije rušenja moćnih Turaka: Evo što pišu susjedi

U susretu 1. kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pobijedili Fenerbahče sa 3-1 osvojivši važna tri boda na startu nove europske sezone. "Modri" ovoga ljeta nisu morali igrati europske kvalifikacije već su na osnovu klupskog koeficijenta direktno izborili plasman u Europsku ligu. U prvom kolu sa suprotne strane je stajao turski velikan, a Dinamo je nakon sjajne predstave zasluženo slavio.

Junak susreta bio je dvostruki strijelac Dion Drena Beljo (21, 51), a gol za "Modre" zabio je i Monsef Bakrar (90+4). Strijelac za goste bio je Sebastian Szymanski (25).

Regionalni mediji popratili su veliku pobjedu Dinama na otvaranju Europske lige ove sezone.

- Dinamo srušio Fenerbahče za veliko slavlje na Maksimiru - piše Klix.

- Europa za Dinamo počela na najbolji mogući način: Fenerbahce pao na Maksimiru - navodi SportSport.ba te dodaje:

- Nogometaši zagrebačkog Dinama na sjajan način otvorili su novu europsku sezonu. U prvom kolu Europa lige, Modri su večeras upisali veliki trijumf protiv Fenerbahce rezultatom 3:1.

- Zagreb i Beograd ostali neosvojive tvrđave na startu europske sezone! - piše Dnevni Avaz.