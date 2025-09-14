Regija slavi crnogorsko 'čudo od djeteta', razveselio je i legendarnog Hrvata

Bio je to pravi vrtuljak emocija u Torinu, utakmica koja će se dugo prepričavati i koja je po drugi put zaredom opravdala status najvećeg talijanskog derbija. Juventus je krenuo snažno i dvaput vodio golovima Lloyda Kellyja i Kenana Yildiza, no Inter se vraćao preko Hakana Calhanoglua, koji je s dva pogotka poravnao rezultat. Kada je Marcus Thuram u drugom poluvremenu zabio za preokret i vodstvo Intera od 3:2, činilo se da će bodovi otići u Milano. Ipak, "Stara dama" se nije predavala; prvo je Khephren Thuram izjednačio na 3:3, a onda je na scenu stupio mladić o kojem danas priča cijela Europa. U 91. minuti, 19-godišnji Vasilije Adžić, koji je u igru ušao u 74. minuti, primio je loptu na više od 25 metara od gola i ispalio projektil koji je završio u mreži nemoćnog Yanna Sommera za konačnih 4:3. Ugledna Gazzetta dello Sport najbolje je sažela trenutak naslovom: "Zvijezda je rođena".

Ključnu ulogu u ovoj nevjerojatnoj priči odigrao je hrvatski trener Igor Tudor, čija se odluka da u vatru gurne mladog Crnogorca pokazala genijalnom. Nakon utakmice, Tudor nije skrivao zadovoljstvo, iako je ostao kritičan prema igri svoje momčadi. "Bila je ovo luda utakmica, puna uspona i padova. Na kraju osjećamo ogromnu sreću jer smo pobijedili sjajnu momčad. Pobijedili smo, iako nije bila sjajna izvedba, ali glad onih koji su ušli s klupe donijela nam je ovu pobjedu", izjavio je Tudor, posebno pohvalivši svog junaka: "Posljednjih pet-šest mjeseci radimo s njim jer vjerujemo u njegovu kvalitetu. Pokušavali smo mu promijeniti neke navike koje nam se nisu sviđale i on je to prihvatio s pravim stavom. Ima udarac s distance koji je zaista rijedak u nogometu. Ovaj gol mora shvatiti kao znak da nastavi raditi još jače."

Maestro Vasilije Adžić



Dok cijela regija slavi njegov podvig, sam Adžić, koji je s 19 godina i 124 dana postao najmlađi strani igrač u povijesti Juventusa koji je zabio Interu, proživljavao je trenutke iz snova. Nakon mjeseci borbe s ozljedama i minutažom na kapaljku, ovaj je pogodak bio nagrada za sav trud. "Nema mi spavanja večeras", poručio je kratko nakon utakmice. "San mi je bio igrati ovakve utakmice i postići ovako važan gol. Hvala suigračima i stručnom stožeru koji su mi puno pomogli. Toliko sam naporno radio da bih dočekao ovaj trenutak. Sada moramo nastaviti raditi iz dana u dan i borit ćemo se za Scudetto", emotivno je izjavio crnogorski dragulj, dokazavši svima na Apeninima kakav se talent krije u njegovim nogama.

Zanimljivo je da je Tudor za ovaj derbi pripremio i taktičko iznenađenje. Iako je u najavi tvrdio da neće mijenjati svoj uobičajeni sustav 3-4-2-1, na teren je poslao momčad u formaciji 3-5-1-1, s Dušanom Vlahovićem u prvoj postavi i Kenanom Yildizom iza njega u rombu u sredini terena. "Ideja je bila imati Yildiza iza Vlahovića, ali nismo radili presing u pravo vrijeme i prebrzo smo se povlačili. Ipak, to je ideja koju možemo ponoviti u budućnosti jer je Yildiz toliko talentiran da mora biti bliže golu", objasnio je Tudor svoju zamisao. Pobjedom je Juventus zadržao stopostotni učinak nakon tri kola Serie A, a već u utorak ih čeka novi izazov kada u Ligi prvaka dočekuju Borussiju Dortmund.