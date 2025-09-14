Naši Portali
NE PRESTAJE TRPATI

Ovaj igrač mora dobiti Dalićev poziv! Postao je miljenik navijača, evo u čemu je njegova tajna

MLS: Austin FC at FC Dallas
Foto: Jerome Miron/REUTERS
1/4
VL
Autor
vecernji.hr
14.09.2025.
u 10:06

Petar Musa nastavlja s briljantnim partijama u američkom MLS-u. Napadač Dallasa ponovno se upisao u strijelce, i to na kakav način, postigavši pogodak nakon samo 91 sekunde igre, što je samo pojačalo pozive navijača da ga izbornik Zlatko Dalić vrati u redove vatrenih

Petar Musa (27) proživljava sezonu iz snova i ne pokazuje namjeru usporiti. U derbiju protiv teksaškog rivala Austina, u svom jubilarnom 50. nastupu u početnoj postavi za Dallas, hrvatski je napadač ponovno bio glavna zvijezda. Trebalo mu je tek nešto više od minute i pol da zatrese mrežu i usmjeri svoju momčad prema važnoj 2:0 pobjedi. Akcija je bila primjer njegove snalažljivosti i ubojitosti; nakon što su gosti nakratko otklonili opasnost, Musa je na rubu kaznenog prostora primio loptu, odigrao precizan dupli pas s Loganom Farringtonom koji mu je loptu vratio petom, a onda je hladnokrvno s desetak metara matirao protivničkog vratara. Bio je to njegov 15. pogodak sezone, ali i šesti najbrži gol u povijesti kluba, čime je još jednom potvrdio status ikone među navijačima koji ga od milja zovu "The Moose" (Los).

Njegova forma u američkoj MLS ligi je zapanjujuća. U posljednjih deset nastupa postigao je čak osam golova, a s ukupno 31 pogotkom u zadnje dvije sezone postavio je novi klupski rekord. Ovi brojevi jasno pokazuju zašto je Dallas za njega u veljači 2024. platio rekordnu odštetu od oko 9 milijuna eura, koja s bonusima može narasti i do 12 milijuna. Musa nije samo strijelac, on je vođa napada, igrač koji stvara prilike, vrši pritisak na obranu i dominira u zračnim duelima. "Nakon prošle sezone pokazao sam svima koji su sumnjali u moj odlazak iz Benfice u MLS da je to bio pravi potez. Nisam požalio ni sekunde", izjavio je Musa, koji je u Teksasu pronašao kontinuitet i povjerenje trenera koje je priželjkivao.

I dok Musa oduševljava preko Atlantika, u Hrvatskoj se sve glasnije postavlja pitanje njegova statusa u reprezentaciji. Navijači su nestrpljivi i putem društvenih mreža otvoreno pozivaju izbornika Zlatka Dalića da napadaču pruži novu priliku. Posljednji je put dres Vatrenih nosio prije gotovo dvije godine, u kvalifikacijskom porazu od Walesa u ožujku 2023. Od tada, unatoč konstantnoj golgeterskoj formi, poziv nije stigao. Mnogi smatraju da igrač takvog kalibra, koji redovito zabija u fizički zahtjevnoj ligi, zaslužuje biti barem na širem popisu, pogotovo jer reprezentacija uvijek traži raspoložene napadače.

Povijesni trenutak za Dinamo, glasao Zvonimir Boban: Dolazi potvrda da se klub opet vratio narodu

Musin put do zvjezdanog statusa u Americi bio je sve samo ne lagan. Nakon početaka u NK Zagrebu, nogometni ga je put odveo u prašku Slaviju, gdje je s 22 godine postao najmlađi najbolji strijelac češke lige. Uslijedile su posudbe u Union Berlin, gdje se nije najbolje snašao, te preporod u portugalskoj Boavisti. S 12 golova u sezoni zaslužio je transfer u redove velikana Benfice, no tamo je uz sjajnog Gonçala Ramosa uglavnom ulazio s klupe. Iako je imao impresivnu statistiku s golom svakih 97 minuta, želja za većom minutažom odvela ga je u Dallas, gdje je konačno dobio status glavnog igrača i dokazao svoju klasu.

Odlazak u Teksas donio mu je i privatnu sreću. Ubrzo nakon dolaska, sa suprugom Laurom dobio je sina Nikija. "Očinstvo me smirilo. Ponekad izgubite utakmicu i uzrujani ste, ali onda dođete kući i vidite osmijeh na njegovu licu, i raspoloženje se odmah promijeni", otkrio je Musa. Ta stabilnost izvan terena očito se preslikala i na njegove izvedbe. Postao je miljenik navijača, a njegova proslava gola, gdje prstima imitira rogove losa, postala je zaštitni znak kluba. U momčadi koja je prošla kroz turbulentno razdoblje s promjenama trenera, Musa je bio konstanta i svjetla točka, preuzimajući odgovornost i isporučujući golove kada je bilo najpotrebnije.

Petar Musa utjelovljuje ono što hrvatski nogomet čini globalnim fenomenom – neizmjernu strast i talent koji prkose maloj populaciji. Odgojen u nogometnoj obitelji, gdje je i njegova majka Jagoda igrala za reprezentaciju, Musa je od malih nogu sanjao život profesionalca. "U našoj zemlji glavni sport je nogomet, svako dijete želi biti nogometaš... to nam je u DNK", objasnio je jednom prilikom. Ta strast vidljiva je u svakom njegovom pokretu na terenu. Dok nastavlja rešetati mreže u MLS-u, hrvatska javnost s pravom se pita – je li konačno došlo vrijeme da se "Los" vrati u krdo Vatrenih? Lopta je sada na strani izbornika Dalića.
Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Castro
Castro
11:18 14.09.2025.

Po komentarima ispada da treba igrati u Hajduku da bude pozvan u repku.!! Sretno Musa

UK
ukrajina
11:08 14.09.2025.

Nije to liga za konkurenciju u reprezentaciji !

Avatar juma
juma
11:00 14.09.2025.

Musa jeste najbolji igrač momčadi, ali nije to liga koja se intenzitetom moze mjeriti sa Europom. Evo, Kahlina je sinoć napravio smiješnim Messija koji mu je kod penala pokušao podvaliti Panenku. Covjek igra u boljem klubu i sluzbeno je proglašenn najboljim vratarem sezone u ligi u kojoj brani nekoliko poznatih europskih vratara.Treba li ga Dalić zvati? Ne.

Želite prijaviti greške?

Pošalji

