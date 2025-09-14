Ovaj igrač mora dobiti Dalićev poziv! Postao je miljenik navijača, evo u čemu je njegova tajna

Petar Musa (27) proživljava sezonu iz snova i ne pokazuje namjeru usporiti. U derbiju protiv teksaškog rivala Austina, u svom jubilarnom 50. nastupu u početnoj postavi za Dallas, hrvatski je napadač ponovno bio glavna zvijezda. Trebalo mu je tek nešto više od minute i pol da zatrese mrežu i usmjeri svoju momčad prema važnoj 2:0 pobjedi. Akcija je bila primjer njegove snalažljivosti i ubojitosti; nakon što su gosti nakratko otklonili opasnost, Musa je na rubu kaznenog prostora primio loptu, odigrao precizan dupli pas s Loganom Farringtonom koji mu je loptu vratio petom, a onda je hladnokrvno s desetak metara matirao protivničkog vratara. Bio je to njegov 15. pogodak sezone, ali i šesti najbrži gol u povijesti kluba, čime je još jednom potvrdio status ikone među navijačima koji ga od milja zovu "The Moose" (Los).

Petar Musa with the finish off the stunning 🤌 backheel pass from Logan Farrington to put @FCDallas ahead 👊



Njegova forma u američkoj MLS ligi je zapanjujuća. U posljednjih deset nastupa postigao je čak osam golova, a s ukupno 31 pogotkom u zadnje dvije sezone postavio je novi klupski rekord. Ovi brojevi jasno pokazuju zašto je Dallas za njega u veljači 2024. platio rekordnu odštetu od oko 9 milijuna eura, koja s bonusima može narasti i do 12 milijuna. Musa nije samo strijelac, on je vođa napada, igrač koji stvara prilike, vrši pritisak na obranu i dominira u zračnim duelima. "Nakon prošle sezone pokazao sam svima koji su sumnjali u moj odlazak iz Benfice u MLS da je to bio pravi potez. Nisam požalio ni sekunde", izjavio je Musa, koji je u Teksasu pronašao kontinuitet i povjerenje trenera koje je priželjkivao.

I dok Musa oduševljava preko Atlantika, u Hrvatskoj se sve glasnije postavlja pitanje njegova statusa u reprezentaciji. Navijači su nestrpljivi i putem društvenih mreža otvoreno pozivaju izbornika Zlatka Dalića da napadaču pruži novu priliku. Posljednji je put dres Vatrenih nosio prije gotovo dvije godine, u kvalifikacijskom porazu od Walesa u ožujku 2023. Od tada, unatoč konstantnoj golgeterskoj formi, poziv nije stigao. Mnogi smatraju da igrač takvog kalibra, koji redovito zabija u fizički zahtjevnoj ligi, zaslužuje biti barem na širem popisu, pogotovo jer reprezentacija uvijek traži raspoložene napadače.

Musin put do zvjezdanog statusa u Americi bio je sve samo ne lagan. Nakon početaka u NK Zagrebu, nogometni ga je put odveo u prašku Slaviju, gdje je s 22 godine postao najmlađi najbolji strijelac češke lige. Uslijedile su posudbe u Union Berlin, gdje se nije najbolje snašao, te preporod u portugalskoj Boavisti. S 12 golova u sezoni zaslužio je transfer u redove velikana Benfice, no tamo je uz sjajnog Gonçala Ramosa uglavnom ulazio s klupe. Iako je imao impresivnu statistiku s golom svakih 97 minuta, želja za većom minutažom odvela ga je u Dallas, gdje je konačno dobio status glavnog igrača i dokazao svoju klasu.

Odlazak u Teksas donio mu je i privatnu sreću. Ubrzo nakon dolaska, sa suprugom Laurom dobio je sina Nikija. "Očinstvo me smirilo. Ponekad izgubite utakmicu i uzrujani ste, ali onda dođete kući i vidite osmijeh na njegovu licu, i raspoloženje se odmah promijeni", otkrio je Musa. Ta stabilnost izvan terena očito se preslikala i na njegove izvedbe. Postao je miljenik navijača, a njegova proslava gola, gdje prstima imitira rogove losa, postala je zaštitni znak kluba. U momčadi koja je prošla kroz turbulentno razdoblje s promjenama trenera, Musa je bio konstanta i svjetla točka, preuzimajući odgovornost i isporučujući golove kada je bilo najpotrebnije.

Petar Musa utjelovljuje ono što hrvatski nogomet čini globalnim fenomenom – neizmjernu strast i talent koji prkose maloj populaciji. Odgojen u nogometnoj obitelji, gdje je i njegova majka Jagoda igrala za reprezentaciju, Musa je od malih nogu sanjao život profesionalca. "U našoj zemlji glavni sport je nogomet, svako dijete želi biti nogometaš... to nam je u DNK", objasnio je jednom prilikom. Ta strast vidljiva je u svakom njegovom pokretu na terenu. Dok nastavlja rešetati mreže u MLS-u, hrvatska javnost s pravom se pita – je li konačno došlo vrijeme da se "Los" vrati u krdo Vatrenih? Lopta je sada na strani izbornika Dalića.