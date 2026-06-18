Rat velikana za hrvatskog reprezentativca: Como odbio ogromnu ponudu za Baturinu

Martin Baturina zabio je prvi pogodak Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u 36. minuti utakmice protiv Engleske. Nije to bilo dovoljno da vatreni izbjegnu poraz, Engleska je na kraju upisala pobjedu 4:2, ali ofenzivni vezni Coma sinoć je odigrao i više nego impresivnu utakmicu. Nastavak je to njegove sjajne forme iz kluba, a koja ga je dovela na radar brojnih velikih klubova.

Interes za njega pokazala je Aston Villa, aktualni osvajač Europske lige, a prema nekim informacijama i veliki Manchetser United. Izgleda da je sinoć dovoljno zadivio engleske klubove da ga požele kupiti, ali ne dolazi interes samo iz Engleske. Prema nekim informacijama, Como je upit za njega dobio i od minhenskog Bayerna.

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Čini se kako ga nemaju namjeru prodati, jer talijanski mediji pišu kako je Como već odbio ponudu od 43 milijuna funti (oko 50 milijuna eura). Prema nekim ranijim pisanjima, trener Cesc Fabregas ne želi ga izgubiti pa za Baturinu traže barem 80 milijuna eura kako bi ga pustili.

On je u Comu odigrao tek jednu sezonu, stigao je prošlog ljeta iz zagrebačkog Dinama za 18 milijuna eura. Nakon slabijeg početka sezone, u drugom dijelu uhvatio je sjajnu formu i prometnuo se u ključnog igrača momčadi koja će sljedeće sezone igrati Ligu prvaka. Zabio je osam golova i dodao četiri asistencije u 34 nastupa za Como.