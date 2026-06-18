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Messijeve suze na terenu imale su tužan povod, oglasila se obitelj slavnog Argentinca

FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
18.06.2026.
u 20:36

Obitelj Messi obratila se javnosti i potvrdila da Jorge Messi ima zdravstvene poteškoće koje zahtijevaju medicinsku skrb

Nakon što su se tijekom Svjetskog prvenstva pojavile brojne spekulacije o zdravstvenom stanju Jorgea Messija, oca argentinske nogometne zvijezde, obitelj Lionela Messija odlučila je prekinuti šutnju i izdati detaljno priopćenje za javnost.

Podsjetimo, 38-godišnji Lionel Messi bio je vidno potresen nakon što je postigao prvi pogodak u uvjerljivoj pobjedi Argentine 3:0 protiv Alžira. Odmah nakon tog pogotka viđen je u suzama. Sam nogometaš je nakon utakmice potvrdio kako su emocije bile uzrokovane razlozima koji su "potpuno nepovezani s nogometom". U medijima su se ubrzo nakon toga pojavile tvrdnje kako je uzrok tome loše zdravstveno stanje njegova oca.

Obitelj Messi obratila se javnosti i potvrdila da Jorge Messi ima zdravstvene poteškoće koje zahtijevaju medicinsku skrb. „Obitelj Messi obavještava javnost da Jorge ima zdravstvene poteškoće. Trenutačno je pod liječničkim nadzorom, oporavlja se i njegovo se stanje razvija povoljno u okvirima trenutačne situacije“, stoji u njihovu priopćenju.

Obitelj je također izrazila duboku uznemirenost zbog načina na koji su pojedini mediji i pojedinci tretirali ovu privatnu temu. "Kao odgovor na verzije, glasine i spekulacije koje su kružile posljednjih sati, obitelj želi izraziti duboku uznemirenost zbog nedostatka osjetljivosti, poštovanja i skrupula s kojima su neki tretirali strogo privatnu i obiteljsku situaciju", istaknuli su.

Također su jasno poručili da su jedine točne informacije one koje dolaze direktno od obitelji te su pozvali na "odgovornost, razboritost i humanost". Naglasili su kako zdravlje osobe i mir obitelji ne smiju biti predmetom medijskih spekulacija. Zahvalili su na iskazanoj brizi i zamolili za očuvanje privatnosti i povjerljivosti tijekom procesa oporavka.

Inače, Lionel Messi je, unatoč teškim privatnim trenucima, na terenu protiv Alžira pružio maestralnu partiju postigavši hat-trick, čime je stigao do ukupno 16 pogodaka na svjetskim prvenstvima. Izjednačio se tako s Miroslavom Kloseom na vrhu ljestvice najboljih strijelaca u povijesti turnira.

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FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria
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Jorge Messi Lionel Messi

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