VIDEO Ivanu Knoll smo pitali kakva su očekivanja od SP-a: 'Pa uvijek velika, ne igram na malo'

Hrvatska nogometna reprezentacija otvara Svjetsko nogometno prvenstvo u Dallasu na AT&T stadionu u prvom dvoboju skupine L protiv reprezentacije Engleske danas od 22 sata.

Dan prije u Dallasu se, po večernjim satima prema lokalnom vremenu, a po ranojutarnjim satima po hrvatskom vremenu, održala velika navijačka parada u organizaciji navijačke zajednice Mi Hrvati.

Tamo se pojavila i jedna od najpoznatijih hrvatskih navijačica, Ivana Knoll, koja u posljednje vrijeme uspješno djeluje i na glazbenom planu kao DJ.

- Ovo mi je četvrto Svjetsko prvenstvo. U Brazilu je bio loš rezultat, ali atmosfera je bila dobra. U Rusiji je bio najbolji rezultat, a Katar je bio poseban za mene. A za ovo prvenstvo ćemo još vidjeti. U ponedjeljak sam stigla u Dallas.

Kakva su očekivanja od ovog prvenstva?

- Pa uvijek velika, ja nikad ne igram na malo.

Ivana Knoll uoči Svjetskog prvenstva Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hoće li Amerika biti uspješnija za tebe nego Katar?

- Pa evo, upravo sam nedavno u Los Angelesu nastupala kao DJ na Fifa Fan Festivalu. Prodalo se preko 40 tisuća ulaznica. Moja karijera je otišla u nekom drugom smjeru. To je sada moj fokus, ali naravno da ću uvijek doći bodriti reprezentaciju i ići na prvenstva.

Dokad ostajete u Sjedinjenim Američkim Državama?

- Do kraja. All the way!

Ima li nekakvih novih igrača koji vam se sviđaju?

- Nema. Mislim da igramo dobro. Da je naša najbolja postava - nije. Ali uvijek nas naši igrači iznenađuju. Uvijek prolaze na penale tako da to očekujem i na ovom prvenstvu - rekla je Knoll.

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