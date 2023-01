Real zadržao priključak za Barcelonom, Modrić ušao s klupe i igrao 20 minuta

Nogometaši Barcelone i Real Madrida ostvarili su pobjede u susretima 18. kola španjolskog prvenstva, pa je Barca zadržala tri boda više od najvećeg konkurenta.

Barca je na svom terenu porazila Getafe sa 1-0, dok je Real na gostovanju pobijedio Athletic Bilbao sa 2-0.

"Kraljevski klub" je poveo u 24. minuti golom Karima Benzeme, njegovim devetim ove sezone, a gosti su pobjedu potvrdili u 90. minuti lijepim golom Tonija Kroosa s ruba kaznenog prostora. Luka Modrić je za Real igrao od 73. minute.

U ranije odigranom susetu Barcelona je na stadionu Camp Nou pobijedila Getafe sa 1-0 produživši niz bez ligaškog poraza na osam kola.

Remi Juventusa i Atalante

Iznimno uzbudljiva i kvalitetna bila je posljednja nedjeljna utakmica 19. kola talijanske Serie A, a u Torinu su nogometaši Juventusa i Atalante remizirali 3-3.

Bio je ovo ujedno prvi susret koji je Juventus odigrao nakon što je kažnjen oduzimanjem 15 bodova zbog malverzacija s transferima.

Atalanta je, pak, nastavila s iznimno moćnom napadačkom igrom posljednjih dana jer je prije tri gola Juventusu zabila osam Salernitani u prvenstvu pa pet Speziji u Kupu.

Utakmica je počela pogotkom gostiju, Nigerijac Ademola Lookman je uz pogrešku domaćeg vratara Szczesnyja zabio u bliži kut za 1-0. No, Juventus je imao odgovor i to do kraja poluvremena. Prvo je u 25. minuti Di Maria pogodio s bijele točke za 1-1, dok je domaća momčad povela u 34. minuti.

Odlična je akcija počela petom Di Marije, a završila vrlo lijepom egzekucijom Poljaka Milika.

No, domaći navijači nanovo su šokirani početkom drugog poluvremena. U tridesetoj sekundi nastavka na 2-2 je izjednačio Maehle, dok je vrlo brzo nakon toga, u 53. minuti, Lookman postigao svoj drugi pogodak za 3-2 Atalante.

I tada se iz minusa vratio Juventus, u 65. minuti je Danilo topovski pogodio iz slobodnog udarca za 3-3. Do kraja utakmice obje su momčadi imale nekoliko vrlo dobrih prilika za četvrti pogodak, no ostalo je 3-3 i po bod svakome.

Od 66. minute za Atalantu je igrao hrvatski reprezentativac Mario Pašalić.

S ovim bodom Atalanta je došla na peto mjesto ljestvice, dok je Juventus deveti.

Standings provided by Sofascore