Real se pobunio protiv revolucionarne odluke, ne žele igrati u Americi, tražit će blokadu

Španjolski nogometni velikan Real Madrid protivi se utakmici La Lige Villarreal - Barcelona koja bi se 20. prosinca trebala odigrati na stadionu Hard Rock u Miamiju. Španjolska LaLiga i Španjolski nogometni savez (RFEF) prošlog tjedna su odobrili odigravanje utakmice Villarreal - Barcelona u Miamiju. Međutim, ova je odluka izazvala mnogo kontroverzi među španjolskim klubovima.

Real Madrid je prvi klub koji se jasno izjasnio protiv odluke. "Kraljevski klub" smatra kako bi ovaj prijedlog mogao potkopati konkurentsku ravnotežu klubova najavivši kako će zatražiti od međunarodnih tijela blokiranje ove odluke. "Real Madrid želi izraziti čvrsto odbacivanje prijedloga," poručili su iz Reala zatraživši od FIFA-e, UEFA-e i Španjolskog visokog sportskog vijeća (CSD) da interveniraju.

Klub je optužio RFEF da je donio odluku "bez informiranja ili konzultacija s klubovima koji sudjeluju u natjecanju" tvrdeći kako bi održavanje utakmice u Miamiju "kršilo bitno načelo teritorijalnog reciprociteta“ u formatima liga kod kuće i u gostima. Real je nadalje izjavio da bi taj potez "promijenio ravnotežu i dao nepravednu sportsku prednost" uključenim klubovima.

Plan još uvijek zahtijeva odobrenje UEFA-e, US Soccer-a, CONCACAF-a i konačno FIFA-e prije nego što predsjednik LaLige Javier Tebas može ostvariti svoju dugogodišnju ambiciju da španjolski nogomet odvede u SAD.