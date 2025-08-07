Luka Modrić će se vratiti u Real! Sve se zna, Španjolci otkrili detalje velikog dogovora

Prema pisanju španjolskog portala Defensa Central, budućnost Luke Modrića nakon završetka igračke karijere već je odlučena, a njegov povratak u madridski Real je, kako tvrde, gotova stvar. Navodno je postignut čvrst dogovor između hrvatskog maestra i predsjednika kluba, Florentina Pereza, o Modrićevom angažmanu u ulozi trenera unutar slavne klupske akademije. Ovaj planirani povratak nije samo pusta želja navijača, već konkretan dogovor koji Luki osigurava mjesto u klubu kojem je dao svoje najbolje igračke godine. Modrić bi svoju trenersku karijeru započeo u omladinskom pogonu, poznatom kao "La Fábrica", mjestu gdje se bruse budući talenti i stvaraju nove generacije igrača Kraljevskog kluba.

Ovakav put nimalo ne iznenađuje, s obzirom na to da Real Madrid ima dugu tradiciju zadržavanja svojih najvećih legendi unutar klupskih struktura nakon što okače kopačke o klin. Modrić bi tako slijedio stope velikana poput Zinedinea Zidanea, Raúla Gonzáleza i Xabija Alonsa, koji su svoje prve trenerske korake također napravili upravo u Valdebebasu, radeći s mladim igračima. Perez je, prema navodima, obećao Modriću da će mu vrata kluba uvijek biti otvorena te da je La Fábrica idealno mjesto za početak novog poglavlja. Na taj način klub osigurava da se pobjednički mentalitet i jedinstvena nogometna filozofija, koju je Modrić utjelovljivao na terenu, prenesu na buduće zvijezde.

FOTO Luka Modrić živi u nezamislivom luksuzu! Ima luksuznu vila, penthouse, milijune...

A Lukina ostavština u Madridu je uistinu neizbrisiva. Nakon trinaest godina provedenih u bijelom dresu, hrvatski kapetan postao je najtrofejniji igrač u povijesti kluba, s nevjerojatnih 28 osvojenih naslova. Njegovo ime stoji uz bok besmrtnicima poput Paca Genta, Tonija Kroosa, Danija Carvajala i Nacha Fernándeza, kao jednog od rijetkih igrača u čitavoj povijesti nogometa koji su osvojili čak šest naslova Lige prvaka. Njegov doprinos drugoj zlatnoj eri kluba, koja uključuje i tri uzastopne "ušate" titule, zacementirao ga je kao jednog od najvažnijih igrača koji su ikada nosili dres Kraljevskog kluba. Njegova elegancija, vizija i neumorna radna etika postale su sinonim za moderni Real Madrid.

Iako je ovog ljeta napustio Madrid i potpisao za AC Milan, njegov oproštaj od Santiago Bernabéua nikada nije doživljen kao konačni "zbogom", već kao "doviđenja". Sam Modrić je to naglasio, a njegovu izjavu, koja se pripisuje nobelovcu Gabrielu Garcíji Márquezu, navijači će dugo pamtiti: "Ne plači jer je gotovo, smiješi se jer se dogodilo". Ta rečenica savršeno sažima osjećaj ponosa koji navijači osjećaju prema svom "desetki". Nakon više od desetljeća, Španjolska je postala njegov drugi dom, a Madrid grad u koji se planira vratiti. Njegov boravak u Milanu stoga se čini kao posljednja igračka avantura prije povratka kući, u novoj, jednako važnoj ulozi.

Povratak Luke Modrića u Valdebebas kao trenera stoga se čini kao najlogičniji i najpametniji mogući potez, kako za njega, tako i za klub. Njegova nenadmašna nogometna inteligencija, disciplina, pobjednički mentalitet i duboko razumijevanje onoga što znači biti igrač Real Madrida čine ga idealnim mentorom. Kroz rad s mladim nadama u La Fábrici, Modrić će imati priliku prenijeti svoje neprocjenjivo znanje i osigurati da se vrijednosti koje je on predstavljao na terenu nastave živjeti kroz nove generacije. Madrid se već sada raduje danu kada će se njihov mađioničar vratiti kući i započeti ispisivati novo poglavlje svoje neraskidive veze s Kraljevskim klubom.